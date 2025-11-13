נתניהו על בקשת החנינה של טראמפ: "הוא צודק, המשפט מגוחך"

ראש הממשלה בנימין נתניהו התראיין היום (חמישי) לעיתונאית ארין מולן בטלוויזיה האוסטרלית, והתייחס לבקשת החנינה עבורו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. "אני אסיר תודה לטראמפ, הוא אומר את הדברים כפי שהם. המשפט הזה מגוחך".

עוד אמר רוה"מ בנוגע למשפט תיקי האלפים כי "אני מבלה שלושה ימים בשבוע, דמייני, מנהל מלחמה ומרחיב את השלום, שלושה ימים בבית משפט מדבר על למה בני יאיר, כשהיה בן חמש קיבל בובת באגס באני, או על סיגרים מחברים. זה מגוחך, התיק מתפרק".

"החדשות הפסיקו לסקר את זה, זה מביך לתביעה, והנשיא טראמפ בעצם קרא לזה ציד מכשפות פוליטי. זה פוגע באינטרסים אמריקנים וישראלים, שזה גם מה שהוא אמר. הזמן שלי צריך להיות חופשי לרדוף אחר הדברים שיקבעו את עתיד ישראל ועתידה במזרח התיכון". עוד הוסיף כי "טראמפ הוא המנהיג הטוב ביותקר שקרה לישראל מאז כורש".

לשאלה האם כדאי לחתוך סיוע אמריקני לחלוטין מישראל, השיב נתניהו כי "צריך לוודא שישראל עצמאית. הסיוע שלנו הוא שבריר ממה שארה"ב הוציאה באפגניסטן או במזרח התיכון... ישראל לא מבקשת חיילים אמריקנים על הקרקע... אנחנו כבר בדרך לשם. אחה"צ יש לי פגישה חשובה בנושא, כיצד לוודא שישראל עצמאית ככל האפשר".

על ראש עיריית ניו יורק האנטי ישראלי זוהרן ממדאני אמר: "אני לא מפחד לנסוע לשם. אני עשיתי רפורמה לכלכה הישראלית, היא לא הייתה סוציאליסטית אבל כמעט. והיא קרסה. אני הצגתי את השוק החופשי, והכול נסק. ישראל הפכה ללמעצמת הייטק, יש לנו יער של גורדי שחקים בתל אביב, חוסר השיוויון ירד כי אנשים הצטרפו לשוק העבודה והפער בין העשירים לעניים הצטמצם דרסטית. סוציאליזם לא עובד. ואנטישמיות ממוטטת חברות. זה מתחיל ביהודים, ואז השחורים ואז הגייז ולהיספנים, וזה ממוטט חברות. לניו יורק יש עתיד קודר".

על סוריה, אמר: "הנושא הוא לא איך הוא משחק כדורסל על המגרש, אלא מה הוא עושה בשטח. אני אישית מעדיף כדורגל, אבל המשחק הוא מה קורה בשטח - האם סוריה הופכת למדינה שלווה? האם הנשיא מחמד אבו שרע מוציא את הג'יהאדיסטים מהצבא שלו? האם הוא מתקדם איתי להשיג איזור מפורז בדרום-מערב סוריה הגובל בפסגת החרמון?". על טבח הדרוזים בסוריה אמר: "מה אנחנו עושים כדי להבטיח את שלומם של אחינו הדרוזים הסורים שנטבחו בצורה כמעט מחרידה כמו בשבעה באוקטובר? אני רוצה הסדר שמפרז את האיזור ומציע להם הגנה".

רוה"מ התייחס גם לפגישה של נשיא צרפת עמנואל מקרון עם ראש הרשות הפלסטינית מחמוד עבאס (אבו מאזן, כשאמר כי "אי אפשר לבנות שלום על שקרים... עבאס שנמצא בפריז משלם למחבלים להרוג יהודים. יותר הרוגים יהודים, יותר כסף... הוא מלמד ילדים עם ספרי לימוד שקוראים להרס ישראל. להזמין אדם כזה ולומר לו שהוא נסיך השלום, זה שגוי. ועצתי למקרון היא - תלמד את העובדות ותיצמד לעובדות. אל תנסה לברוח מזה. הנשיא של צרפת צריך להיות בצד של מי שתומך בצרפת. הנשיא של אמריקה צריך להיות לצד מי שתומך באמריקה. באמריקה זה מאוד ברור- בצרפת זה לא. בניו יורק זה לא ברור - במעשה זה הפוך".

על איראן ומשבר המים בטהרן: "אנחנו מסוגלים ומוכנים לעזור בהרבה, אך המשטר הזה לא מעוניין באנשיה. הם שהשקיעו מליארדים בטרור. הם לא השקיעו בתשתיות מים, בבתי ספר, בכלכלה. הכלכלה בישראל גדולה יותר מהכלכלה באיראן. ראיתי סקר שאומר ש-90% שתושבי איראן חושבים שהסיטואציה נוראית ולא תומכים במשטר. האם זה יגרום לאזרחי איראן לעמוד מנגד למשטר? רק הזמן יגיד".

לשאלה האם היה ממשיך את המלחמה האחרונה באיראן אם טראמפ לא היה לוחץ עליו לסיימה, השיב נתניהו שלא: "היו לנו מטרות ברורות. השגנו אותן - ואז סיימנו את המלחמה. הפלת המשטר האיראני לא הייתה מטרה, זה יכול היה לקרות כתוצאה מהמבצע, אבל זו לא הייתה מטרה. עכשיו זה תלוי באזרחי איראן, הייתי רוצה שיקחו בידיים שלהם את גורלם" עוד הדגיש: "איראן ינסו להתאושש, אנחנו יחד עם ארה"ב נעקוב".