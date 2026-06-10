סערה במפלגת "הציונות הדתית": שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הודיע היום (רביעי) על הדחתו של חבר מפלגתו, חבר הכנסת משה סולומון, מחברות בכל הוועדות, זאת לאחר שהצביע נגד "חוק יסוד לימוד תורה".

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כך למעשה, הוא הצביע נגד עמדת המפלגה בנושא - והיה היחיד במפלגה שהתנגד לחוק יסוד לימוד תורה, שאושר בסופו של דבר בקריאה טרומית. ל-i24NEWS נודע, כי סמוטריץ' לא עדכן את חבר הכנסת בהחלטה - והוא למד עליה מהתקשורת.

בהודעת המפלגה נמסר כי ביום שני נערכה ישיבה בה נדונה עמדת הסיעה ביחס לחוק. נטען כי חבר הכנסת סלומון היה מעורב בכל השלבים - ולא העלה התנגדות או הודיע מראש על כוונתו להתנגד.

"למרות זאת, ח"כ משה סולומון בחר לפעול על דעת עצמו, בניגוד להחלטת הסיעה. הוא לא עדכן מראש את חבריו כי בכוונתו להצביע נגד, והפתיע את כלל חברי הסיעה בהתנהלותו ובכך פגע באמונם באופן קשה", נכתב.

עוד נמסר כי "התנהלות כזו אינה מקובלת ואינה יכולה להתקיים במסגרת עבודה סיעתית תקינה, המבוססת על אחריות משותפת, אמון ומשמעת סיעתית". ב"ציונות הדתית" הודיעו כי מסיבה זו הוחלט על הדחתו מכל הוועדות בהן הוא חבר, זאת "מתוך ההבנה שמי שאינו מחויב להחלטות הסיעה ואינו פועל בשקיפות וביושרה עם חבריו אינו יכול לייצג את עמדתה בוועדות הכנסת".

חבר הכנסת סלומון מסר בתגובה: "התבשרתי זה עתה כי סיעת הציונות הדתית ויו"ר הסיעה החליטו על הדחתי מחברות מכל ועדות הכנסת. כואב לי על ההחלטה, אני חלק ואשאר חלק מהציונות הדתית. לעמדתי, וכפי שאמרתי בכל מקום מאז פרוץ המלחמה, אני מייצג את ערכי הציונות הדתית ומי ששלח אותנו".

"כמובן, יש מחלוקות. בין אם בפרשנות חוק, בהתנהלות פוליטית או בהחלטות ציבוריות. אבל אני בטוח שגם חבריי בציונות הדתית לא היו רוצים שהחוק יעלה להצבעה, ובטוחים שהם מייצגים את הציבור שלנו", ציין.

הוא הוסיף: "אני נאמן לסיעה, ולהחלטות משותפות. אך בד בבד אני שליח ציבור. אינני יכול לעשות שקר בנפשי. איני יכול להביט בעיניהם של המשפחות השכולות מהציבור שלנו, הציונות הדתית, ולהצביע בעד חוק שאומר: אין צורך בשילוב תורה וצבא".

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חבר הכנסת סיכם את הפוסט שכתב בחשבונו ברשת X: "כשליוויתי לאורך המלחמה עשרות תלמידי ובוגרי ישיבות הסדר, ישיבות גבוהות ומכינות לקבורה, הבטחתי לעצמי שלא אתן יד לעוול מוסרי ונצחי כזה. אם המחיר שאני צריך לשלם הוא זה, יהיה זה המחיר. אני מקבל את החלטת יו"ר המפלגה, ומקווה שאצליח לשנות את עמדת הסיעה בהמשך".