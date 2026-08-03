הכספים הקואליציוניים שיואשרו מחר - על חשבון מיגון תושבי הצפון

בעיצומה של פגרת הכנסת, ועדת הכספים תתכנס מחר (שלישי) כדי לדון בשורת בקשות להעברות תקציביות, רובן כספים קואליציוניים בסך מצטבר של כחצי מיליארד שקלים, רובם להתנחלויות ולציבור החרדי. לעומת ולצד זאת, בקשה להעברת כמיליארד שקלים למיגון יישובי הצפון נותרה בחוץ - ושבויה כעת לקרבות בין הקואליציה והאופוזיציה.

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כינוס הדיון מחר בוועדת הכספים לא קיבל את אישור וועדת ההסכמות, כנדרש בתקופת פגרה, ועל כן באופן חריג עשה יו"ר הכנסת אמיר אוחנה שימוש בסעיף חירום בתקנון הכנסת שמאפשר לעקוף את וועדה ההסכמות ולאפשר את קיום הדיון. מהלך זה קיבל את אישורה גם של היועצת המשפטית של הכנסת, עו"ד שגית אפיק, בטענה שמדובר בדיון המשך לקודמו בשבוע שעבר.

בין הכספים שיועברו: כ-270 מיליון שקל לחינוך החרדי, 124 מיליון שקל למשרד ההתיישבות של אורית סטרוק, וכ-120 מיליון שקל לשירותי דת.

לעומת זאת, בגין הדיון על כספי המיגון לצפון לא ביקשה הקואליציה, באמצעות אוחנה, דרישה לקיום הדיון - ובקואליציה טוענים שמי שבולם את התקציב זו האופוזיציה, שמסרבת לאשר את קיום הדיון בוועדת ההסכמות. תקציב זה מיועד ליישום החלטת הממשלה למיגון היישובים בטווח של אפס עד תשעה ק"מ מגבול לבנון ולהגדלת המענקים עבור בניית ממ"דים בבתים פרטיים.

ערוץ כנסת

יו"ר ועדת הכספים, ח"כ חנוך מיליבצקי, אמר בתגובה: "כל עוד האופוזיציה ממשיכה לעכב את אישור הפנייה בוועדת ההסכמות, לא ניתן להביאה לאישור ועדת הכספים, והתקציב החיוני למיגון יישובי קו העימות אינו מתקדם. אני אומר לאופוזיציה - יש דברים שלא עושים עליהם פוליטיקה. בואו ביחד נדאג למגן את הצפון, ועכשיו".

חבר הוועדה מהאופוזיציה, ח"כ ולדימיר בליאק השיב: "אני מציע למליבצקי להפסיק לשקר. יו"ר הכנסת מהליכוד הפעיל את סמכותו להביא להצבעות מחר מאות מיליוני שקלים של הכספים הקואליציוניים לסטרוק, החינוך החרדי ולמשרד לשירותי דת. זה מה שחשוב באמת לעסקני הליכוד שמכרו את המדינה לעסקים חרדיים".