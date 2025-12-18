האיום עבד: אושרו תקציבים לטובת הציבור החרדי

ועדת הכספים אישרה היום (חמישי) תקציבים לטובת החרדים, זאת לאחר שהמפלגות החרדיות הסירו אתמול את חרם ההצבעות ואיפשרו לקואליציה להעביר מספר חוקים נפיצים בטרומית.

התקציבים שאושרו: 14.5 מיליון שקל עבור "תחזוקת מנהרות הכותל", 32.7 מיליון שקל תוספת למשרד ירושלים ומסורת, 28 מיליון שקל עבור ירושלים ומסורת - פיתוח, בגין הרשאות עבר, 22.7 מיליון עבור עבודות תשתית בקבר הרשב"י במירון, 8.5 מיליון שקל עבור הילולת הבבא סאלי, 10 מיליון שקל עבור זהות יהודית במשרד החינוך.

תקציבים נוספים שאושרו הם: 1.3 מיליון שקל עבור הרשות לפיתוח חברתי כלכלי של המגזר החרדי, 3.2 מיליון עבור משפט עברי וחיזוק פעילות בתי הדין לממונות, 2 מיליון עבור חשיפת ירושלים הקדומה.

ביולי האחרון המפלגות החרדיות הודיעו על החרפת המאבק בקואליציה, באמצעות החרמת ההצבעות במליאת הכנסת. תחילה, לוח הזמנים המתוכנן של המליאה כלל חמש הצעות חוק שונות - בהן שלוש מטעם הממשלה, חלקן בשלבים מתקדמים למדי - אך בסופו של דבר הוחלט להסירן מסדר היום, זאת בשל החרם החרדי.

בין הצעות החוק שאושרו אתמול בקריאה טרומיות ישנן קריאה לחלק קנסות ל"מפריעים לזהות היהודית במרחב הציבור" ושמחשב יחליף את הנשיא עמית בבחירת הרכבים בבית המשפט העליון.