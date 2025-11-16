נתניהו על תקיפת הח"כ מש"ס: "קומץ פרוע של מפגינים"

ראש הממשלה בנימין נתניהו גינה את תקיפת ח"כ יואב בן צור מש"ס אמש (שבת) על ידי חרדים מתנגדי גיוס בירושלים. הוא טען שמדובר בתקיפה "אלימה על ידי קומץ פרוע של מפגינים". לדבריו, "גם כאשר יש חילוקי דעות, אין שום מקום לאלימות. על רשויות האכיפה לפעול ביד קשה נגד כל ניסיון להלך אימים ולפגוע בנבחרי ציבור".

גם ראש האופוזיציה, יאיר לפיד, פרסם הודעה בה גינה את ההתקפה על חבר הכנסת יואב בן צור: "זו אינה דרכה של תורה, זו אינה דרכה של מדינת ישראל, העבריינים האלימים האלה צריכים להיות מטופלים בחומרה".

יו"ר מפלגת ישר, הרמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט: "תקיפת ח״כ בן צור היא ביטוי חמור לאובדן המשילות ואובדן הבושה של פורעי חוק המקבלים רוח גבית ממנהיגים. אירוע שמחייב טיפול מיידי ומעצר של כלל הבריונים משתמטי הגיוס. תופעת ההתבדלות ממדינת ישראל מחייבת טיפול עמוק ומערכתי- בראש ובראשונה בחינוך, בגיוס ובחובות האזרחים. אסור שתימשך".

יו"ר ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן: "התקיפה של עשרות החרדים על ח"כ בן צור מש"ס היא דוגמה נוספת לכך שחייבים ליישר קו בצורה מיידית. כל אזרחי המדינה כפופים למערכת חוקים אחת, אחידה ויחידה. אפס סובלנות למפרי חוק - ממשתמטים וסרבנים ועד למיליציות הפשע והפרוטקשן. בקרוב מאוד - אנחנו נעשה פה סדר!"

עשרות חרדים מתנגדי גיוס חסמו אמש את רכבו של חבר כנסת יואב בן צור (ש"ס) בירושלים, לאחר שביקר בבית כנסת בשכונת הבוכרים. חלקם קפצו על הרכב וגרמו לנזק, קרטונים ושקיות אשפה הושלכו על הרכב, במחאה על חוק הגיוס. כוח מג"ב הוקפץ לחלץ אותו.

ישי ירושלמי, בחדרי חרדים

תנועת ש"ס מסרה בתגובה כי היא "מגנה בתוקף את התקיפה החמורה על רכבו של ח"כ יואב בן צור שבוצעה הערב בירושלים בידי קומץ פורעים. מעשי אלימות מסוג זה הגורמים לחילול ה' - אינם דרכה של תורה, ואינם מייצגים שום ציבור ירא שמיים".