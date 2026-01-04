האיום של ש"ס: בלי חוק הגיוס - אין תקציב

דובר מפלגת ש"ס אשר מדינה איים היום (ראשון) בריאיון לרדיו "קול ברמה" כי סיעת ש"ס "לא תצביע על תקציב המדינה בלי שחוק הגיוס עובר בקריאה שניה ושלישית".

כזכור, ביום רביעי האחרון פרסמנו לראשונה במהדורה המרכזית, כי יו"ר "דגל התורה" משה גפני שיגר אולטימטום לאנשי ראש הממשלה בנושא חוק הגיוס, והודיע כי במידה וההצעה לא תעבור עד לאמצע חודש ינואר - סיעת "יהדות התורה" לא תתמוך בתקציב בקריאה ראשונה - מה שעלול להוביל לפיזור הכנסת.

במפלגות החרדיות ממתינים להכרעת מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל, שטרם התכנסה. בדגל התורה מתעקשים לקבל החלטה משותפת לתמיכה בחוק. גפני אף מעביר מסר מאיים לשותפיו לסיעה באגודת ישראל, שלהם הוא אומר: "אם תתנגדו - נפרק את השותפות הפוליטית".

חברי המועצה צפויים להתכנס בימים הקרובים כדי להכריע איך יצביעו ארבעת חברי הכנסת של "אגודת ישראל", בסיעת יהדות התורה, על הצעת החוק. לפי הטון בימים האחרונים בעיתונים החרדיים "המודיע" ו"המבשר", נראה כי ההחלטה הולכת לקראת התנגדות לחוק, מה שישפיע על הסיכוי להעברתו בכנסת.