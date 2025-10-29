"חסר אחריות": בנט נגד מינוי גוטליב לחברת ועדת החוץ והביטחון
יו"ר הקואליציה אופיר כץ הודיע כי היא תמונה לחברה - ותחליף את ח"כ אדלשטיין • ראש הממשלה לשעבר תקף: "העדפת פוליטיקה על פני ביטחון ישראל, אף אחד כבר לא יוכל לדבר שם באופן חופשי"
יו"ר הקואליציה חבר הכנסת אופיר כץ הודיע הערב (רביעי) כי ח"כ טלי גוטליב תמונה לחברה בוועדת החוץ והביטחון - ותחליף את ח"כ יולי אדלשטיין.
ראש הממשלה לשעבר נפלתי בנט תקף את מהלך זה, אותו כינה "חסר אחריות באופן קיצוני". בנט, ציין כי חברת הכנסת גוטליב נחשדת בחשיפת סודות מסווגים ובעבירה על חוק שב"כ, לאחר שפרסמה מידע חסוי על זהות עובד שב"כ. "החלטה זו מבטאת העדפת פוליטיקה על פני ביטחון ישראל, אף אחד כבר לא יוכל לדבר שם באופן חופשי", אמר - וקרא לבטל את ההחלטה באופן מיידי.
