נתניהו במסיבת עיתונאים לתקשורת הזרה: "רוצים לשחרר את עזה - לא לכבוש אותה"

מומלצים -

ראש הממשלה בנימין נתניהו מסר הצהרה היום (ראשון) לעיתונות הזרה. מסיבת עיתונאים נוספת צפויה להתקיים בשעה 20:00, לציבור הרחב ולתקשורת הישראלית. שתי המסיבות ישודרו בשידור חי.

במסיבת העיתונאים הבינלאומית שהתקיימה היום, ראש הממשלה הדגיש כי המטרה היא להקים משטר אזרחי בעזה, שאינו תחת שלטון חמאס ולא לכבוש את הרצועה.

נתניהו הבהיר כי ישראל מאפשרת לאוכלוסייה האזרחית לעזוב לאזורים בטוחים שבהם יקבלו סיוע הומניטרי, ומדגיש כי ההאשמות על מדיניות רעב אינן נכונות: "אם הייתה לנו מדיניות הרעבה, אף אחד לא היה שורד אחרי שנתיים של מלחמה".

הוא הציג נתונים על שני מיליון טונות מזון שהוכנסו לעזה, וטען כי חמאס חוסם את הגעת הסיוע לאזרחים הזקוקים לו. נתניהו התייחס גם למכשולים שנוצרים מצד האו"ם ומחויבות ישראל ליצור מסדרונות סיוע בטוחים ולהגדיל את נקודות ההפצה. הוא קרא להתנגדות לקמפיין העולמי של "שקרים" שמופצים על ידי חמאס, וטען כי "היחידים שמורעבים בעזה הם החטופים שלנו".

נתניהו הציג תמונות של ילדים חולים שהוצגו כילדים רעבים, ביניהם הילד עם מחלת הניוון השרירים שהוצג בשער הניו יורק טיימס - ואף אמר שהוא בודק את האפשרות שישראל תתבע את הניו יורק טיימס.

האירועים יתקיימו בצל ביקורת גוברת בעולם על החלטת הקבינט המדיני-ביטחוני להרחיב את הלחימה ולהשתלט על עזה, מהלך שזכה לגינויים ממדינות אירופה, בהן גרמניה, בריטניה וצרפת. לפי דיווחים ב"פייננשל טיימס" ו"הגרדיאן", בכירים במדינות אלה הזהירו כי המהלך עלול להחריף את בידודה המדיני של ישראל ואף להוביל לסנקציות.

גם בזירה הפנימית נרשמת מתיחות: אלפי מפגינים יצאו בימים האחרונים לרחובות תל אביב ומוקדים נוספים בדרישה להפסקת אש מיידית ולשחרור החטופים, בעוד ששרים בממשלה מזהירים מפני השפעת המהלך על המצב הביטחוני והמדיני.