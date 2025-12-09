מהכנסת לקפיטול: לראשונה מאז תום המלחמה, יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה ויושב ראש בית הנבחרים האמריקני מייק ג׳ונסון נפגשו היום (שלישי) בגבעת הקפיטול בוושינגטון, וחתמו על מכתב המלצה להענקת פרס נובל לנשיא טראמפ - אליו יצורפו ראשי פרלמנטים נוספים.

ג'ונסון אמר במהלך הפגישה: "גאה להודיע שיחד עם חברי יושב ראש הכנסת אוחנה אנו פועלים לגייס יושבי-ראש ונשיאי פרלמנטים כדי להגיש את מועמדותו של הנשיא טראמפ לפרס נובל לשלום; בעוד שהעולם שאף לשלום במזרח התיכון במשך דורות - הנשיא טראמפ יצר כעת את הדרך לכך וכפה את שחרורו של אחרון החטופים החיים".

אוחנה אמר כי "אין אדם אחד בעולם שעשה יותר מהנשיא טראמפ למען השלום ברחבי העולם בשנה החולפת - ואין ראוי ממנו לזכות להכרה על המאמצים ועל התוצאות".

כזכור, זוהי הפגישה השניה בקפיטול של השניים, לאחר שהם נפגשו בשיאה של המלחמה - בחודש פברואר 2024, כשלמשלחתו של אוחנה הצטרפו משפחות חטופים משלוש דתות שונות וחברי כנסת מהאופוזיציה ומהקואליציה. השניים נפגשו גם בביקורו של ג'ונסון בישראל לפני ארבעה חודשים, לאחר שג'ונסון היה ליושב ראש בית הנבחרים הראשון שמבקר ביהודה ושומרון.

בפגישתם הערב (שעון ישראל) נכח גם מנהיג הרוב בבית הנבחרים, חבר הקונגרס סטיב סקאליס. השלושה שוחחו על האתגרים שעומדים בפני שתי המדינות, על הדרכים בהן שני בתי המחוקקים יכולים לחזק את שיתוף הפעולה ביניהם.

דוברות הכנסת

בתום הפגישה, ג'ונסון ואוחנה חתמו במשותף על מכתב לוועדת פרס נובל לשלום עם המלצה לבחור בנשיא ארה"ב דונלד ג'יי טראמפ כזוכה לשנת 2026. מדובר בהשקת המהלך עליו הכריז היו"ר אוחנה במליאת הכנסת לצד הנשיא טראמפ בישיבה המיוחדת שנערכה לכבודו, והיו"ר ג'ונסון כיממה לאחר מכן בעת נאום בבית הנבחרים. כעת, השניים יפנו עם הנוסח הסופי לראשי פרלמנטים מסביב לעולם על מנת שיצטרפו להמלצה, עד המועד האחרון להגשת מועמדים - 31 בינואר 2026.

נוסח מכתב ההמלצה

"לראשונה בהיסטוריה המודרנית, יושבי-ראש ונשיאי פרלמנטים מרחבי העולם התאחדו בקול אחד כדי להציג מועמדותו של מנהיג יוצא דופן, שמסעו למען השלום שינה את העולם: הנשיא דונלד ג'יי טראמפ, הנשיא ה-45 וה-47 של ארצות הברית של אמריקה. לאורך שנות שירותו הציבורי, הנשיא טראמפ נשא את דגל השלום, נחוש במחויבותו לקידום דיאלוג, לטיפוח דיפלומטיה ושיש דוגמה למנהיגות בזירה הבין-לאומית. תרומותו של הנשיא טראמפ לשלום כוללות:

1. תכנית 20 הנקודות לשלום בעזה

2. הסכמי אברהם

3. הפסקת האש בין הודו לבין פקיסטן

4. הסכם שביתת נשק והסכם שלום בין תאילנד לבין קמבודיה

5. פיוס בין הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו לבין רואנדה

6. הסכם שלום בין אזרבייג'ן לבין ארמניה

7. נרמול יחסים כלכליים בין סרביה לבין קוסובו

8. הפגת מתחים בין מצרים לבין אתיופיה

הרקורד של הנשיא טראמפ משקף מדינאות יוצאת דופן ואומץ נדיר בהתמודדות עם עוינות רבת-שנים עם חזון, יצירתיות ונחישות. בהתאם לעקרונות היסוד של פרס נובל לשלום, אנו מאוחדים באמונתנו כי אין אדם שקידם את השלום בשנת 2025 יותר מהנשיא טראמפ. מעטים, אם בכלל, עשו יותר לאורך ההיסטוריה לקידום מטרת השלום - ואין ראוי ממנו לכבוד זה. בהתאם לכך, אנו מגישים את המועמדות הזו, ומאשררים כי הישגיו הדיפלומטיים של הנשיא טראמפ מהווים צעד אדיר לעבר השגת שלום בזמננו, והם זכאים להכרה הגבוהה ביותר של ועדת הנובל".

מפגש זה כאמור הוא שיאו של הביקור המדיני לו קדמו סדרת מפגשים עם חברי בית הנבחרים והסנאט ובהם בין היתר: מנהיג הרוב בסנאט הסנאטור ג'ון ת'ון, הסנאטור הדמוקרטי ג'ון פטרמן, הסנאטור הרפובליקני לינזדהי גרהאם וחברי קבוצת הידידות של בית הנבחרים האמריקאי עם הכנסת משני חלקי הבית. בפגישות השתתף גם חבר הכנסת איתן גינזבורג (כחול לבן) מהאופוזיציה.