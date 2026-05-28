חשיפת i24NEWS על הגשת כתב האישום החמור שיוגש נגד יונתן אוריך, יועצו הקרוב של ראש הממשלה בנימין נתניהו, מעוררת היום (חמישי) תגובות סוערות. באופוזיציה טענו כי לשכת ראש הממשלה חצתה את כל הקווים האדומים בעיצומה של מלחמה, בסביבתו של אוריך תוקפים בחריפות את הפרקליטות ומבהירים: "התיק הזה יתרסק בדיוק כמו תיק הטרדת העד". אוריך עצמו עקץ את היועמ"שית: "מזל שהיא ויתרה לי על ההוצאה להורג".

"לשכת ראש הממשלה הפכה לארגון פשע"

יו"ר מפלגת הדמוקרטים, האלוף (במיל') יאיר גולן, הגיב: "כתב האישום נגד יונתן אוריך חושף אמת מבעיתה: קודש הקודשים של המדינה, לשכת ראש הממשלה, הפכה לארגון פשע לכל דבר. האישום החמור בפגיעה בביטחון המדינה מוכיח כי סביבת נתניהו מפקירה את ביטחוננו למען הישרדות פוליטית".

גולן הוסיף ותקף ישירות את ראש הממשלה: "נתניהו שמסרב בעקביות לפטר את אוריך אומר לציבור דבר אחד: יש לו ממה לפחד. ראש ממשלה שנאחז ביועץ החשוד בפרשה ביטחונית כה חמורה, במקום להרחיק אותו מיד, מחזק בעצמו את החשד הכבד שהוא מעורב ומשקר לציבור. אדם כזה לא כשיר להנהיג מדינה. אדם כזה מסכן את ביטחון ישראל".

חברתו למפלגה, יו"ר הסיעה ח"כ אפרת רייטן, הצטרפה למתקפה: "ראש ממשלה שמואשם בחשדות חמורים ומיתג את עצמו במשך שנים כ'מר ביטחון' ממשיך לחבק ולהעסיק אדם שמואשם במסירת מידע סודי ובפגיעה בביטחון המדינה. נשמע מוטרף אבל זאת מורשת נתניהו: שחיתות, הפקרות והפיכת מוסדות המדינה לכלי הגנה של נאשמים ומקורבים. למרות ההסתה, היועמ״שית היא מהגורמים היחידים שלא נכנעים לאיומים ושומרים על שלטון החוק".

עו"ד ד"ר אליעד שרגא, יו"ר התנועה לאיכות השלטון: "ההחלטה של היועצת המשפטית לממשלה להגיש כתב אישום נגד מר יונתן אוריך בעבירות של פגיעה בביטחון המדינה, עבירה לפי סעיף 113ב לחוק העונשין שהמשמעות שלה היא מסירת ידיעה לאויב בכוונת מכוון לפגוע בביטחון המדינה שהסנקציה הפלילית שלה היא מאסר עולם, היא דרמטית.

היא משנה סדרי עולם. היא מוכיחה פעם נוספת כמה הסביבה הקרובה של נתניהו רקובה. היא מוכיחה כמה פרשת הבילד הייתה זו שבסופו של יום חסמה עסקת שבויים. היא מוכיחה שכסף התקבל ועבר מקטאר לסביבה הכי קרובה של מר נתניהו בזמן המלחמה. זה אירוע מטורף, ואני מאד מקווה שבית המשפט העליון, לנוכח שינוי הנסיבות הדרמטי הזה, יקבל את העתירה שלנו ויורה על מניעת כניסתו של אוריך ללשכת ראש הממשלה. זה לא סביר, זה לא הגיוני, זה פסיכי לגמרי שאדם שיש לו כתב אישום כל כך חמור ישהה במחיצת או של ראש הממשלה"

"היועמ"שית נמצאת במסע ציד"

מהצד השני, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר תקף: "לא מאמין למילה אחת שיוצאת מהפה של גלי בהרב מיארה. יונתן אוריך הוא אוהב ישראל, מקצוען, שהיועצת המפוטרת שנמצאת במסע ציד, רוצה להרחיק אותו בכל מחיר מלשכת ראש הממשלה. כולם כבר יודעים שזה יגמר בכלום ושום דבר".

מנגד, סנגוריו של יונתן אוריך, עורכי הדין עמית חדד ונועה מילשטיין, הודפים לחלוטין את הטענות: "החלטת הפרקליטות להגיש כתב אישום נגד יונתן אוריך בתיק הבילד היא החלטה שגויה ומנותקת מחומר הראיות, ששוללות את התזה של הפרקליטות ומרסקות את הטענות נגד אוריך מן היסוד".

הם הזכירו את עמדת הדרג השיפוטי שפיקח על המעצרים בפרשה: "כבוד השופט הנשיא מנחם מזרחי, שמכיר את כל חומרי החקירה בתיק, קבע בעבר שאין בדל ראייה לכך שאוריך היה מעורב בהדלפה. במקום לסגור תיק שאין לו בסיס, כפי שהיה ראוי, הפרקליטות נאחזת בכוח בתיק מחורר ומיותר. כמו בתיק 'הטרדת העד', שבו התברר שהעד בכלל לא הוטרד, גם התיק הזה ייסגר בסופו של דבר באולם בית המשפט. יונתן אוריך פעל כדין, וכל חטאו הוא עבודתו המסורה למען ראש הממשלה בנימין נתניהו".