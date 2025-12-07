פצוע המלחמה זועק: "העין שנותרה לי היא על אלה שלא לומדים"

ועדת החוץ והביטחון בכנסת הצביעה בעד היום (ראשון) קידום חוק הגיוס לפי נוסחו הנוכחי, לאחר שבשבוע שעבר יושב ראש הוועדה, ח"כ בועז ביסמוט, זימן את חבריה לסדרת דיונים חריגים, שיתקיימו גם בהמשך השבוע. במהלך הדיון עלו שאלות על שילובם של בני ישיבות בגיוס לצה"ל, ועל הסעיף בחוק שקובע מי נחשב תלמיד ישיבה. את הסוגייה העלה אלון קמינר, נכה צה"ל שאיבד את עינו, ידו ורגלו בעת שלחם בלבנון במלחמת "חרבות ברזל".

קמינר ציין בתחילת דבריו בוועדה כי היום הוא יום ההוקרה לפצועי מערכות ישראל. קמינר התייחס בדבריו לבעייתיות בסעיף בהצעת החוק שמגדיר מי פטור משירות צבאי: "החוק לא בא לשלב תלמידי ישיבות. ההגדרה של מיהו חרדי בעייתית. ההסתכלות על החברה החרדית כמקשה אחת שלומדת תורה כל היום היא פשוט לא נכונה".

כמו כן דיבר על הצורך בפיקוח שיגדיר מי תלמיד ישיבה ומי לא: "יש לי כבוד אדיר לתלמידי הישיבות, ואני לא מעוניין להכתים את שמם עם אלו שלא לומדים תורה. לא הגיוני לתת למערכת לפקח על עצמה ולהגיד מי לומד תורה, כשהמערכת בעצמה לא יודעת לומר מי תלמיד ישיבה ומי לא. חסר פיקוח חיצוני על מי שלומד. מי שלא לומד תורה - שיילך לצבא".

לפי קמינר, לצה"ל אין מספיק כוח אדם למול המשימות העומדות בפניו, על אף התקנים הריקים בו: "למה צריך לגייס לצבא? כי הצבא מבקש. אנחנו לא בתקופות קודמות. בחטיבת החשמונאים יש תקנים לא מלאים. איך המדינה רוצה להחיל ריבונות בלי מספיק לוחמים? יש אנשים שהם לא מספיק דתיים ולא מספיק לומדים והעין שנותרה לי היא עליהם. מי שלא יושב ולומד צריך ללכת לצבא ולתרום לבניין המדינה".

קמינר דיבר גם על השוויון בנטל: "היחידים שיכולים לקבל אזרחות במדינה הזו מתוקף הדת שלהם זה העם היהודי. אנחנו ראשונים לזכויות ואנחנו צריכים להיות ראשונים לחובות. כל עניין אחר הוא יכול להיות רלוונטי אבל הוא לא".