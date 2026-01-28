תקציב המדינה אושר בקריאה ראשונה ברוב של 62 תומכים מול 55 מתנגדים

לאחר דיון סוער: מליאת הכנסת אישרה הערב (רביעי) את תקציב המדינה לשנת 2026. 62 חברי כנסת תמכו בהצעה, ו-55 התנגדו - בהם ארבעת חברי הכנסת של אגודת ישראל.

בהצעה נכתב כי תקציב המדינה לשנת 2026 יעמוד על כ-811.74 מיליארד שקלים, המורכב מתקציב רגיל בסך כ-580.75 מיליארד שקלים, ומתקציב פיתוח וחשבון הון בסך כ-230.99 מיליארד שקלים.

בדברי ההסבר להצעה נכתב: "בהתאם לעקרונות שנקבעו בחוק-יסוד: משק המדינה ובחוק יסודות התקציב כאמור, נדרשת הממשלה להביא לאישור הכנסת הצעת חוק תקציב לכל שנת כספים. חוק התקציב קובע לממשלה את היקף הסכומים המרבי שהיא רשאית להוציא בשנת תקציב מסוימת, אם כהוצאה ואם כהוצאה המותנית בהכנסה, את היקף הסכומים המרביים שלגביהם היא רשאית להתחייב גם מעבר לשנת התקציב, וכן את מכסת תקני כוח האדם המרבית שהיא רשאית למלא".

"תקציב המדינה משקף את סדרי העדיפויות המתוכננים של הממשלה, ומתייחס לצרכים שהיא רואה לנגד עיניה במועד גיבוש התקציב. התקציב מגובש מתוך ידיעה שצורכי המדינה משתנים, ומתוך הבנה שאין כוונה לשתק את יכולתה של הממשלה להמשיך לקבל החלטות ולקבוע מדיניות במהלך השנה - גם אם אלה משפיעים על התקציב", נכתב עוד.