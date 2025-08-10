נתניהו: "הקבינט נתן אור ירוק להכרעת חמאס - אחרת לא נחזיר את החטופים"

מומלצים -

לאחר מסיבת העיתונאים לתקשורת הזרה, ראש הממשלה בנימין נתניהו ערך הערב (ראשון) מסיבת עיתונאים מקומית בה הסביר כי הממשלה מחוייבת להחזרתם של 20 החטופים החיים. עם זאת, נתניהו טען כי "לא נוכל להשאיר את המחבלים מטרים ספורים מאזרחינו - אני נחוש לסיים את המלחמה בניצחון שלנו".

בראשית דבריו, אמר נתניהו כי בהחלטת הקבינט לכבוש את רצועת עזה, צה"ל הונחה "לעבור לשלב שיכריע את חמאס", זאת לאחר מבצע "מרכבות גדעון" בו סיים צה"ל השתלטות על 75% משטח הרצועה. "הקבינט הנחה את צה"ל לעבור לשלב שיכריע את חמאס, ולהשתלט על המעוזים האחרונים שבידיו, ובראשם בירת הטרור - העיר עזה. בה מצויות המפקדות, המפקדים והתשתיות שמהן הארגון שולט".

במהלך ישיבת הקבינט הארוכה, הוצעה תוכנית "לכתר את חמאס ולבצע פשיטות, אך רוב הקבינט סבר שלא כך נשיג הכרעה או נשיב את החטופים". נתניהו התגאה שבמהלכים שעשה שוחררו רוב החטופים. "בדרך שהובלתי שוחררו 205 מתוך 255 חטופים, מהם 248 בחיים. אנו מחויבים להשיב את 20 החיים ואת 30 שאינם בחיים. רעייתי ואני בקשר רצוף עם המשפחות - זה קורע את הלב, ואני נחוש להחזיר את כולם".

בתשובה לשאלת i24NEWS ענה ראש הממשלה: "אני רוצה לראות את כל החטופים, ומאמין שהכרעה היא הדרך לעשות את זה". הוא מסר כי אם ישראל תסכים לעסקת חטופים עם הפסקת המלחמה משמעותה תהיה כניעה, ויהיו לה השלכות קשות. "אנחנו הולכים להשמיד את החאמס, לא עוצרים - מתקדמים. אנשים אומרים לנו להכנע. זה אומר שישראל תוכרע ותחטוף טילים ביו"ש ופיגועים באירופה".

לגבי ההדלפות על חוסר אמון בין הדרך הצבאי לבין הקבינט ענה נתניהו: "מפקד בצבא הוא אדם מוערך, אני הייתי בתפקיד פיקודי בסיירת. כשקיבלתי הנחייה בעייתית - העלתי הסתייגויות למפקדים שלי, והם הכריעו. היום אני מעודד בתוך הקבינט את הצבא והעומדים בראשו תגידו את אשר על דעתכם. הרבה פעמים אני משתכנע - בסוף אני קובע ומביא להחלטת הקבינט".

נתניהו התייחס לחשיפת i24NEWS של הקלטת יו"ר ש"ס אריה דרעי מטיף לצעירים חרדים שלא להתגייס לצה"ל. לדבריו של ראש הממשלה - הוא לא אמר את הדברים האלו.

ראש הממשלה התייחס גם לטענות לכך שישראל מבצעת מדיניות הרעבה ברצועת עזה. "אנחנו לא רוצים להשתמש ברעב כמכשיר מלחמה - זה רעיון שהייתה עליו הסכמה רחבה מקיר לקיר בקבינט. לא רצינו להכנס אל המלכודת הזו של חמאס.

"חמאס השתלט על הסיוע ההומניטרי לעצמו ואת השאר מכר לאוכלוסייה, והשתמש בו לגיוס פעילים לטרור". נתניהו הוסיף שהקרן ההומניטרית לעזה הייתה אמורה לפתור את הבעיה, אך לא הצליחה, ולכן גובשה תוכנית פעולה חדשה. "GHF אמורה הייתה לעצור את הביזה, אבל זה לא הצליח ולכן עצרנו את זה. אנחנו נגביר את נקודות החלוקה ונאבטח את הצירים. אין מדיניות של הרעבה בעזה - אם זו הייתה המדיניות שלנו אז היום לא היו אנשים חיים בעזה".