פרסום ראשון: נתניהו מתכוון לקיים את הצהרתו שתוכננה אמש

ראש הממשלה בנימין נתניהו מתכוון לקיים את הצהרתו בנוגע לחוק הגיוס לאחר שהיא נדחתה אמש, אך יו"ר ש"ס לוחץ לפעול לביטולה - כך פרסם לראשונה היום (רביעי) כתבנו לענייני חרדים ארי קלמן.

אמש עם פרסום הודעת לשכת ראש הממשלה על הצהרתו המתוכננת, הביע יו"ר ש"ס תמיהה על קיומה, וטען כי הדבר ילהיט את הרוחות. לאחר שנודע לדרעי כי נתניהו מבקש לשאת את ההצהרה, שוחח עם אנשי הלשכה שטענו כי הלחץ על נתניהו מכוון משר האוצר סמוטריץ' וכמה מחברי הליכוד.

דרעי אמר לאנשי נתניהו כי "הלחץ שמופעל על החרדים לא פחות גדול וכל מילה יכולה להזיק גם אצלנו". בנוסף, בכירים חרדים התבטאו ואמרו: "לא מבינים מה ההיגיון בהצהרה לתקשורת של ראש הממשלה על חוק הגיוס, הכל מתנהל בוועדת החוץ והביטחון - כל מה שיגיד רק ילהיט את הרוחות ויגרום לליבוי השיח התקשורתי השלילי נגד הציבורי החרדי".

אמש פרסמנו לראשונה במהדורה המרכזית כי החרדים העבירו מסר מאיים לראש הממשלה , לפיה "בלי חוק גיוס - לא יהיה תקציב". הציפייה היא כי נתניהו יימגר את המתנגדים לחוק - מתוך הקואליציה. האיום החרדי מיועד לאוזניו של שר האוצר סמוטריץ', ששואף להעביר את התקציב לשנת 2026. כזכור, ין השמות המתנגדים מהקואליציה לחוק הוא השר סופר.

ועדת החוץ והביטחון המשיכה לדון אמש בסעיפי החוק, דיון שני שנערך השבוע בנושא. הדיון הקודם כאמור, שנערך ביום שני האחרון, נהפך סוער כשפצוע צה"ל רס"ן שחר ורון הוצא מהוועדה לאחר שקרא לעבר חבר כנסת: "שלחת אותנו להילחם ומתנו בשבילך". חבר הכנסת בועז ביסמוט אמר במהלכו כי "יהיו תיקונים בחוק הגיוס, בשביל זה אנחנו יושבים פה".