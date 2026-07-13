אולטימטום חרדי: לעצור את כל ההצבעות עד לאישור חוק העריקים

הסיעות החרדיות הציבו אולטימטום חריף לקואליציה הלילה (שני) ודרשו לעצור לחלוטין את כל הצבעות החקיקה בכנסת, עד אשר יובא "חוק החנינה לעריקים" להצבעה במליאה.

החרדים הפצירו ביו"ר הקואליציה אופיר כץ להקדים חוק זה לכל יוזמה אחרת כדי לשמור על מנוף פוליטי, מהלך שעלול להוביל לפיצוץ הדיל הממשלתי ולעצירת רפורמת התקשורת וחוק תפקיד היועמ"ש, שאין להם רוב בלעדיהם.

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כחלק מהחרפת הצעדים, יו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני פוצץ את הדיון המתוכנן והבהיר כי לא יתמוך עוד בהעברות תקציביות של הממשלה כל עוד לא תתקבל התחייבות ברורה לחוק המעצרים.

גפני תקף את סמוטריץ': "האיש הזה לא יודע שובע. ראש הממשלה נתן לו כל מה שהוא רצה בשנה האחרונה כדי שיעבור את אחוז החסימה. אני דורש שחוק הקפאת המעצרים יובא לפני כל חקיקה אחרת".

ההתבצרות החרדית והאיום לעצור את החקיקה נולדו בעקבות איתותים שקיבלו מהציונות הדתית, לפיהם המפלגה תתקשה לתמוך בחוק העריקים שאושר בוועדת החוץ והביטחון. כפי שדיווח הערב כתב i24NEWS לענייני חרדים ארי קלמן, בכיר בציונות הדתית הבהיר את עמדתם ואמר כי החוק יפסל על ידי בג"ץ במיידית ולכן לא יביא לפתרון האמיתי. אותו בכיר מתח ביקורת ישירה על יו"ר שס ואמר: "עם כל הכבוד לקמפיין של אריה דרעי, אנחנו לא נפגע בלוחמים".

ההסתייגות בקואליציה, שהובילה לזעם החרדי, הגיעה בעקבות מכתב חריף ששיגר הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, לראש הממשלה נתניהו ולשר הביטחון כ"ץ, שבו התריע מפני "פגיעה באמון המשרתים הנושאים בנטל כשנתיים וחצי".

בעוד שיו"ר מפלגת "ביחד" נפתלי בנט טען כי הממשלה מתעלמת מאזהרות הצבא, מלשכת יו"ר ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט הגנו על המהלך ומסרו כי נוסח החוק גובש בתיאום מלא עם משרד הביטחון וכי מעצרי העריקים רק מסיטים משאבים לשווא.