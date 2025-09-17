גלנט נגד נתניהו: "אמירתו על ספרטה - אומללה"

מומלצים -

הנאום - והסערה: שר הביטחון לשעבר, אלוף (מיל') יואב גלנט, התייחס הערב (רביעי) לדברי ראש הממשלה בנימין נתניהו, שזכו לכותרת "נאום ספרטה". "מדובר באמירה אומללה, למדינה הזו דרושים גם אופטימיות וחזון", אמר בכנס הבינלאומי השנתי של המכון למדיניות נגד טרור (ICT) באוניברסיטת רייכמן. הוא הוסיף: "בן גוריון אמר כי עתידה של מדינת ישראל תלוי בשניים - בכוחה ובצדקתה. אני מאמין שאפשר לשנות את הדרך ולהביא את המדינה למקום הנכון".

בהמשך דבריו, ציין כי "שלוש המטרות של המלחמה הושגו במלואן - פירוק הפורמציות הצבאיות של חמאס, חיסול ההנהגה הצבאית והמדינית, ויצירת חופש פעולה לצה״ל בעזה". עם זאת, הדגיש כי "כי שתי מטרות נותרו פתוחות - החזרת החטופים והחלפת שלטון חמאס באלטרנטיבה שאינה ישראלית – והוסיף כי להשגתן דרוש מהלך מדיני ולא רק צבאי".

הוא הזכיר את מבצע "מרכבות גדעון ב'": "שתי מטרות המלחמה שנותרו לנו להשיג הן ההבדל בין הכרעה צבאית לניצחון. אני בעד כל פעולה צבאית שמביאה לחיסול מחבלים - למבצע אליו יצאנו אתמול יש הזדמנויות מבצעיות משמעותיות. עם זאת - עדיין לא שמעתי איך המבצע הצבאי מביא להשגת שתי המטרות שנותרו לנו: השבת החטופים והחלפת שלטון חמאס".

"את זה הממשלה צריכה להסביר - אם הממשלה שינתה את מטרות המלחמה, היא צריכה להגיד את זה לציבור, אם לא - היא צריכה להסביר איך היא משיגה אותן", אמר, "באשר למבצע בעיר עזה - כמו שאמרתי מהיום הראשון, למחבלים בעזה יש שתי ברירות בלבד: כניעה או מוות".

דובר צה"ל

"אנחנו נמשיך להילחם בחמאס שנים ארוכות. לעומת זאת, החטופים חיים על זמן שאול, לכן את מטרות המלחמה צריך להשיג בטור - השבת החטופים תחילה ואחר כך כל היתר. כמו מול חיזבאללה, כאשר הצד השני יפר את ההסכמות, אנחנו נפעל. אבל את החטופים אנחנו צריכים להביא תחילה", הוסיף גלנט.

"להוציא בחיים אנשים, מעומק 30 או 40 מטר מתחת לקרקע, ממנהרה שיכולה להיות גם ממולכדת, יש לה פתח אחד ויש לה שמירה - קרוב לבלתי אפשרי. אין בלתי אפשרי, אבל קרוב לבלתי אפשרי", הדגיש, "ולכן אני לא מתייחס גם למידת הידיעה על מיקומו המדויק של כל אחד. אנחנו את החטופים נצטרך להביא בהסכם".

הוא הוסיף: "עכשיו אני רוצה להגיד עוד הפעם, למען הסר ספק, שהפורום יבין מה דעתי. להביא חטופים, חיים ומתים זה קודם בשביל המשפחות שלהם, 48 אנשים. זה ערך של צה"ל, לא משאירים פצועים בשטח. גם לא אזרחים, בוודאי לא חיילים. זה ערך יהודי. כל המציל נפש אחת, פדיון שבויים וכל מה שאנחנו רוצים להגיד על זה. וזה דבר שהאומה נושאת אליו עיניים, כי היא מבינה את הצדק הטבעי. אדם שלקחו אותו מביתו או מהמוצב שלו, אנחנו צריכים לעשות הכל על מנת להציל אותו".

גלנט הוסיף כי "צריך להביא את כולם - הסבל הזה הוא סבל לא יתואר. ואני אומר כאן, בצורה ברורה ביותר, היו לנו הזדמנויות יותר מוקדמות לעשות את העסקה שקוראים לה עסקת ינואר 2025, שקרתה בימיו האחרונים של ביידן תחת ההשפעה של טראמפ". לדבריו, יכולנו לעשות את זה באפריל, במאי, ביוני, ביולי, באוגוסט, וגם בספטמבר.

"ספטמבר כבר היה על הגבול. השאלה איך מסתכלים על זה. אמרתי לראש הממשלה בקבינט אתה רואה בהחזרת החטופים את הסיכון, אני רואה בזה את ההזדמנות, זה כל ההבדל. ועל הזדמנויות צריך להסתער עליהן ולמצות אותן", הדגיש.

בסיום דבריו התייחס לאירועים בלבנון - שנה לאחר מבצע הביפרים. "הפעולות בהן חוסלו בכירים בחיזבאללה והושמדו מרבית מאגרי הטילים והרקטות, היוו נקודת מפנה במערכה, וחיסול נסראללה סימן מכה אסטרטגית חסרת תקדים לארגון", סיכם, "לגבי איראן אמר כי תוכנית מבצעית חדשה שהוביל במשרד הביטחון כללה הפעלת מלוא עוצמת חיל האוויר בשילוב מאמץ אמריקאי, ופגעה באופן משמעותי ביכולות הטיליות והגרעיניות של טהרן".