גפני: "אמליץ לגדולי התורה שנתנגד לכל הצעת תקציב מהממשלה"

יו"ר דגל התורה, ח"כ משה גפני, פרסם הערב (חמישי) הודעה בה טען: "לאור הפרת הסיכומים בנושאים התקציביים - אמליץ לגדולי התורה שנתנגד לכל הצעות התקציב שהממשלה תביא".

הסיבה לזעם מצד מפלגת דגל התורה הינה קיצוץ נוסף של 40 מיליון שקלים מתקציב רפורמת "אופק חדש" של השנה.

בשבוע שעבר פרסמנו לראשונה ב-i24NEWS כי בעקבות מעצר תלמידי הישיבה העריקים, יהדות התורה צפויה להתנגד לתקציב שיכלול 30 מיליארד שקלים שמיועדים לצורכי המלחמה. גפני אמר בשיחות סגורות: "לא יתכן שעוצרים בחורי ישיבות מבני עדות המזרח ואנחנו נצביע בעד התקציב. הסיעה תתנגד לתקציב שיובא לאישור הכנסת".