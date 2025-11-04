השכל: "7 ח"כים מהקואליציה יצביעו נגד הנוסח לחוק הגיוס"

ברקע העבודה בחדרי חדרים על מתווה חוק הגיוס של ח"כ בועז ביסמוט, היום (שלישי) נערך בכנסת כנס חירום תחת הכותרת "לא חוזרים לקונספציה, דורשים ביטחון, מחזקים את צה"ל". הדיון בכנס עסק בהתנגדות לנוסח חוק הגיוס של ביסמוט, והוא הובל על ידי ח"כ יולי אדלשטיין, ח"כ שרן השכל, מפלגת המילואימניקים של יועז הנדל וארגוני המשרתים. כמו כן, שר בכיר בליכוד אמר לאחרונה בשיחות סגורות כי ישנם סעיפים מהותיים בחוק הגיוס של ח"כ ביסמוט שלא יעברו מבחינתו.

ח"כ השכל התחייבה שמתווה ביסמוט לא יעבור: "אני מודיעה לקואליציה, אין לכם רוב. אנחנו שבעה חברי כנסת שנצביע נגד הצעת החוק".

הכנס הוא חלק משורת פעולות שמקיימים ארגוני המשרתים, במטרה להפעיל לחץ על חברי הכנסת מהקואליציה, ובכך למנוע קידום חוק גיוס על בסיס מתווה ביסמוט כפי שפורסם.

ארגוני המשרתים הציגו את עקרונות המתווה שפורסם והסבירו מדוע אינם אפקטיביים והחוק אינו עונה על צרכי הבטחון. לצד ההסבר הטכני, השמיעו שוב את זעקתם על שנתיים ללא מענה מהממשלה לעומס על המשרתים.

הארגונים שיזמו את כנס החירום הם מפלגת המילואימניקים, דור במיל', הרבעון הרביעי, דור הניצחון, שדולת המשרתים והמתמרנות.

כזכור, הארגונים הללו נאבקים בכנסת למען גיוס לכולם כבר קרוב לשנתיים, וכאשר ח"כ אדלשטיין היה יושב הראש של ועדת החוץ והבטחון, ארגוני המשרתים היו שותפים מרכזיים בעבודת הוועדה וניסוח החקיקה. כעת, מאז שביסמוט נכנס לתפקיד, הוא נפגש עם אותם הארגונים פעם אחת בלבד - ומאז מסרב להמשיך להפגש איתם.

ח"כ יולי אדלשטיין, יושב ראש ועדת חוץ ובטחון לשעבר אמר בכנס כי "אנחנו לא צריכים לקבל את רוע הגזרה. אני חייב לציין, במשך שנה וחצי לא השתמשתי בביטוי 'חוק ההשתמטות', אבל אחרי שראיתי את הפרסומים - קראתי לו 'חוק ההשתמטות'". "לצערי הרב צה"ל לא יכול להיות צבא קטן וחכם - הוא צריך להיות צבא גדול וחכם", הוסיף.

סגנית שר החוץ, ח"כ השכל אמרה כאמור כי "מתווה הגיוס הנוכחי שפורסם לא עונה על הדרישות של צה"ל. אני מודיעה לקואליציה, אין לכם רוב. אנחנו שבעה חברי כנסת שנצביע נגד הצעת החוק - והיא לא תעבור".

בנוסף כאמור, השתתפו ודיברו בכנס נציגים ממפלגת המילואימניקים ומארגוני המשרתים. עורך הדין שבות רענן, ממייסדות פורום נשות המילואימניקים ומפלגת המילואימניקים אמר בדיון כי "אני רוצה להגיד קודם תודה ליולי. לא קל להיות מנהיג בזמן שכולם מתעסקים בפוליטיקה קטנה".

"עם ישראל עבר שנתיים קשות עם מחירים כל כך כבדים. המרחק שיש בין היופי בעם ישראל לבין רוב הבית הזה הוא מאוד כואב", הוסיף.

לוחם המילואים, וממייסדי קואליציית ארגוני המשרתים ומפלגת המילואימניקים רון פרץ אמר כי "כל מי שהגיע לכאן היום לא מוכן לקבל את רוע הגזרה. לא מוכן לקבל את העובדה שהמילואימניקים נקראים לסבב אחר סבב בלי עזרה באלונקה, לא מוכן לקבל את העובדה שצהל אומר שחסרים לו 12,000 לוחמים ותומכי לחימה, אבל הממשלה נמצאת בדום שתיקה. לא מוכן לקבל את העובדה שממשלת הימין שהצבעתי לה משאירה את הצבא קטן, בזמן שהאויבים שלנו רק גדלים ומתעצמים".