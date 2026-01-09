סקר i24NEWS: רוב בשמאל מוותר על הגיוס תמורת הפלת נתניהו

האם סוגיית גיוס החרדים היא באמת הערך העליון בציבוריות הישראלית, או שמא היא משנית לשאלת "כן ביבי - לא ביבי"? והאם ישראל עומדת בפני משבר חוקתי סביב כהונתו של איתמר בן גביר? סקר "קבינט שישי" של מכון דיירקט פולס עבור i24NEWS, שמתפרסם הערב (שישי), מספק תשובות מפתיעות.

במרכז הסקר עמדה שאלת סדרי העדיפויות, שפוצלה בין המחנות כדי לבודד את המניע האמיתי של הבוחרים. התוצאות חושפות תמונת מראה: הפוליטיקה מנצחת את האידיאולוגיה בשני הצדדים.

בקרב מצביעי האופוזיציה, רוב מכריע של 66% השיבו כי לו היו צריכים לבחור, היו מעדיפים את סיום שלטון נתניהו, גם במחיר דחיית גיוס החרדים. רק 29% מהם היו מוכנים שנתניהו יישאר רה"מ בתמורה לגיוס חרדים לצה"ל.

בקרב מצביעי הקואליציה, הנאמנות לבלוק הימין חזקה אף יותר: 76% מהם מעדיפים לשמור על הממשלה גם ללא גיוס חרדים, ורק 19% היו מוכנים להפיל את הממשלה כדי לקדם את השוויון בנטל. בסיכום הכללי: 71% מהציבור הישראלי מציבים את גורל ממשלת נתניהו (לחיוב או לשלילה) מעל סוגיית הגיוס.

תיקו דרמטי: בן גביר ובג"ץ

שאלה נפיצה נוספת עסקה בתרחיש שבו בג"ץ יפסול את כהונתו של השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר. הציבור הישראלי חצוי בדיוק באמצע: 49% סבורים שעל נתניהו לציית לפסיקה ולפטר את בן גביר, 49% סבורים שעל נתניהו לסרב לפסיקה ולא לציית לבג"ץ.

בחלוקה למחנות, הקיטוב מושלם. 87% מהאופוזיציה דורשים ציות, בעוד 85% מהקואליציה דורשים אי-ציות.

הציבור לא מאמין לליברמן

הסקר בדק גם את אמינותו של יו"ר ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, שהצהיר כי לא יישב בממשלה הנתמכת על ידי המפלגות הערביות. רוב הציבור (62%) הצהיר כי אינו מאמין להצהרה הזו. חוסר האמון בולט במיוחד בימין (84%), אך קיים גם בתוך האופוזיציה, שם הדעות חלוקות כמעט שווה בשווה: 42% מאמינים לו, לעומת 38% שלא.

המדגם נאסף ונערך על ידי דיירקט פולס בע"מ בראשות צוריאל שרון עבור ערוץ i24NEWS, בתאריך ה-7 בינואר 2026, באמצעות מערכת דיגיטלית בשילוב פאנל, בקרב 502 נדגמים בוגרים (18+) המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה הכללית בישראל. טעות הדגימה הסטטיסטית 4.4% ± בהסתברות של 95%.