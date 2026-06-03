30 שנה לשלטון נתניהו: מאחורי הקלעים של מהפך 1996

מהמהפך הדרמטי בבחירות 96' ועד הדמות הבינלאומית שאנחנו מכירים היום: סדרת כתבות מיוחדת לציון שלושים שנות שלטון נתניהו. האנשים הכי קרובים לראש הממשלה חושפים את הסודות, ההצלחות והכישלונות. בפרק הראשון: ליל המהפך. היועצים שמאחורי הקמפיין שהכתיר את נתניהו לראשונה חוזרים לרגעים ששינו את פני הפוליטיקה בישראל.

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מערכת הבחירות לכנסת ה-14 ולראשות הממשלה בשנת 1996 נחשבת לאחת המטלטלות והמשפיעות ביותר בתולדות הפוליטיקה הישראלית, אבל הסיפור של אותו מהפך החל חצי שנה קודם לכן, בצל רצח ראש הממשלה יצחק רבין. בעוד האווירה הציבורית סגרה על נתניהו, שהפך ל"פרסונה נון גראטה" באליטה הישראלית וספג קללות ברחובות, רבים ייעצו לשמעון פרס לקיים בחירות מוקדמות.

פרס התמהמה, טעות שעלתה לו ביוקר ואפשרה לימין להשתקם. בתוך הליכוד פנימה שררה תחושה כבדה, והסקרים והפרשנים מיהרו להספיד את הקריירה הפוליטית של נתניהו, תוך דיונים שקטים על האפשרות של פוץ' פנימי במפלגה.

אולם, מה שהחל כמערכת בחירות אבודה מראש, הפך לקמפיין מהפכני חסר תקדים. נתניהו נעזר ביועץ האסטרטגי האמריקני ארתור פינקלשטיין, שעבד בכלים שלא היו מוכרים אז בישראל. פינקלשטיין, שלא ידע מילה בעברית, זיהה במחקריו כ-30% מבוחרי ימין שהתביישו להביע את דעתם בסקרים, והביא עמו את הסיסמאות האפקטיביות ביותר כמו "פרס יחלק את ירושלים" ו"אין ביטחון, אין שלום, אין סיבה להצביע פרס".

אל מול חזון "מזרח תיכון חדש", גל פיגועי התאבדות קשה ואכזרי שטף את ערי ישראל והוליד תחושת חוסר אונים בציבור. נתניהו ידע לנסח במדויק את הלך הרוח הזה, יצא לשטח וקבע כי "הקונצפציה קרסה". נקודת המפנה הסופית נרשמה בעימות הטלוויזיוני; בעוד נתניהו עבר הכנה סיזיפית קפדנית, פרס הגיע לא מוכן ואף ויתר על הזכות להציג שאלה ליריבו - צעד שגרם לרבים להבין כי המהפך בדרך.

הלילה ההוא הסתיים באחד המהפכים הדרמטיים ביותר: המדינה הלכה לישון עם יתרון לפרס, והתעוררה לניצחון של נתניהו בהפרש זעום של שבע עשיריות האחוז בלבד - 21,400 קולות שקבעו את פני המדינה לעשורים הבאים.