מחיבוק להתנערות: היסטוריית היחסים של נתניהו ופלדשטיין

לאחר חשיפת i24NEWS על החדרת מסרים פרו-קטאריים ללב ליבה של התקשורת על ידי אלי פלדשטיין וישראל (שרוליק) איינהורן, ראש הממשלה בנימין נתניהו האשים אמש את פלדשטיין וטען: גוררים אותו לאמירות חסרות בסיס.

התגובה הזו נמסרה לאחר שבשנה האחרונה שינה נתניהו שוב ושוב את גרסתו בנוגע ליחסים בין השניים, מתמיכה ועד התנערות מוחלטת. כתב המשטרה משה שטיינמץ הביא הערב (שלישי) ב"המהדורה המרכזית" את כל הפרטים על היסטוריית היחסים של נתניהו ויועצו.

כזכור, פלדשטיין עצמו התראיין ל"כאן 11" וסיפר על המשימה שקיבל מנתניהו כשגויס לעבוד עבורו, ימים אחרי שבעה באוקטובר: "לדאוג לנושא האחריות, להוריד מראש הממשלה את האחריות".

לאורך השנה האחרונה, מאז נעצר פלדשטיין ונפתחו החקירות על הדלפת המסמך לבילד ואחריה קטאר-גייט, נתניהו החליף כמה גרסאות על טיב היחסים בינו לבין פלדשטיין, באמצע היו חיבוקים, אולי חיבוקי דוב, אבל בהתחלה, התנערות מוחלטת, כך לאחר שנעצר אמרו בסביבת נתניהו כי הוא אינו מכיר את פלדשטיין.

אבל כשנתניהו זיהה שהסנטימנט בקרב הבייס הוא שפלדשטיין קדוש שמעונה במטרה להפיל את ראש הממשלה, הוא עשה פניית פרסה ואימץ את פלדשטיין לחיקו. אולי גם החשש של נתניהו שפלדשטיין שמרגיש נבגד יפליל אותו, גרם לכך ששבוע אחרי שעמד על בימת הכנסת, פרסם נתניהו בנובמבר 2024 סרטון בן תשע דקות, בו אמר בין היתר: "אין שום סיכוי בעולם שהוא היה עושה משהו בכוונה תחילה לסכן את ביטחון המדינה, אבל אם באים אליך רעולי פנים באישון לילה. שמים אותך במעצר, מבודדים אותך, אוזקים אותך, מאיימים עליך במאסר עולם אם לא תיתן להם מה שהם רוצים אדם יכול להישבר, הוא יכול להודות גם ברצח ארלוזורוב".

הזיג זג בהתייחסות של נתניהו וסביבתו נמשך לאורך השנה האחרונה. באפריל השנה הגדיל וטען דוברו של נתניהו, עומר דוסטרי, כי פלדשטיין תדרך עיתונאים על דעת עצמו: "פלדשטיין לא היה עובד מדינה. הוא עבד כמה חודשים בלשכת מנכ"ל משרד רה"מ, לאחר מכן נכשל בסיווג הביטחוני - והלך הביתה... הוא תדרך על דעת עצמו. הוא לא היה עובד לשכה ולא עובד מדינה".

כמה ימים לפני הגרסה הזו של דוסטרי, ב-31 במרץ, זומן נתניהו להעיד בעצמו במשטרה בפרשת קטאר-גייט, שם אמר: "הבנתי שיש חקירה פוליטית אבל לא ידעתי עד כמה מחזיקים את אוריך ופלדשטיין כבני ערובה". שעות לפני הסרטון הזה, לחוקרי המשטרה הגדיר רה"מ את פלדשטיין: "איש שהיה כלום".

בדיון בבית המשפט בעניין תנאי הפיקוח על פלדשטיין שנערך לאחרונה, חשף פרקליטו עו"ד עודד סבוראי את גרסת נתניהו לחוקרים: "איתו אישית לא היה לי שיח מיוחד. אני לא זוכר שהחלפתי איתו שיחה בארבע עיניים אבל מעת לעת הייתי רואה אותו מסתובב שם. אני זוכר אותו מסתובב שם. הוא לא יכול להגיד שעבד איתי באופן אישי. זה פשוט לא נכון. הוא יכול להגיד שהיה מעת לעת בחבורה הזו בתדירות לא גבוהה. אתה יודע מה זה איש שהיה כלום?".

אתמול, בתגובתה לראיון שהתייחס לפרשת המסמכים המסווגים, אמרה לשכת נתניהו כי "רה"מ מעולם לא נתן הוראה להדליף מידע מסווג לפלדשטיין.

האישום כמובן הוא ההדלפה לעיתון הבילד - לא לפלדשטיין. הבחירה בניסוח הזה אולי מרמזת שגם הגרסה האחרונה של נתניהו בפרשות הבילד וקטארגייט, איננה גרסה סופית.

כל הפרטים בכתבה המלאה - בראש העמוד