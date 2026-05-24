פרסום ראשון: דרישה כספית חריגה הופניתה למתמודדים במפלגת הדמוקרטים, כך פרסם הערב (ראשון) כתבנו הפוליטי נדב אלימלך ב"מהדורה המרכזית" עם מירי מיכאלי.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

i24NEWS

כאמור, ל-i24NEWS נודע, כי לצד דמי השתתפות בסך עשרת אלפים שקלים, במפלגה מבקשים במסגרת התקנון החדש, שיאושר בסוף החודש, תשלום ערבות בסך 50 אלף שקלים. דמי הפיקדון הללו יוחזקו עד ליום הבחירות לכנסת, והם נועדו לאכיפת הקוד האתי של תעמולת הבחירות.

הסוגייה הובילה לביקורת רבה במפלגה. הדבר מעלה חשש לפיו מדובר במעין סנקציה מצננת, נגד מי שלא יתנהגו כפי שנראה ליושב הראש יאיר גולן.

מהדמוקרטים נמסר: כל מועמד נדרש להפקיד המחאת ביטחון כדי להבטיח עמידה בכללי הבחירות, בקוד האתי ובהוראות ועדת הבחירות, ולמנוע הפרות של טוהר הבחירות או שימוש לא תקין במידע ובאמצעי התעמולה של המפלגה.