הסופר אייל מגד, שהיה בעבר חברו הקרוב של ראש הממשלה נתניהו והיום נמנה על מתנגדיו הבולטים, התראיין היום (רביעי) ל"מדברים חדשות" והגיב לסערה שעורר כאשר בריאיון ל-103FM אמר: "הייתי שמח אם הייתה פה הפיכה צבאית נגד נתניהו. אי אפשר להמשיך עם הטירוף הזה. אני לא רואה איך אנחנו עוצרים את הטירוף של ביבי".

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

"רוב הזמן לא הייתי שמאלן. התנגדתי להתנתקות בצורה קולנית ובאופן פעיל מאוד. כעסתי על ביבי שבסוף הוא הצביע בעד. גם לאוסלו התנגדתי", אמר מגד. הוא סיפר כי הקשר עם נתניהו נמשך משנת 2000 ועד לפני שלוש שנים כאשר "נתן לו גט כריתות" כדבריו.

מגד אמר כי הקשר בינו לבין ראש הממשלה שרד גם בתקופות קשות במדינה - למשל בתקופת הרפורמה המשפטית. "אני לא ראיתי בזה אסון גדול עד כדי כך כדי שאריב עם חבר על זה", אמר. נקודת המפנה מבחינת מגד הייתה בטבח 7.10. הוא סיפר: "אחרי האסון שלנו ב-7.10 ראיתי צורך לנסות להשפיע עליו כדי שייטול על עצמו את האחריות. אם אתה רוצה להמשיך לשלוח חיילים לקרב - ולפעמים אל מותם חס וחלילה - אז אתה צריך לקחת אחריות על מה שקרה, להגיד 'אשמתי, חטאתי'".

חברו של נתניהו לשעבר סיכם: "נתניהו הוא איש מילה. הוא יודע להגדיר בדיוק מה הוא לא עשה בסדר ובמה הוא פשע כלפינו".