יותר מקל עם יעדים יותר קטנים: "מתווה ביסמוט" לחוק הגיוס

איסור הוצאת רישיון נהיגה ויציאה מהארץ עד גיל 23, אי-זכאות לנקודות מס והנחות בדיור. הערב (שלישי) דיווחנו על עקרונות "מתווה הגיוס" של יו"ר ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט.

לפי המתווה, יוצבו יעדי גיוס שיגדלו עם השנים, כשבשנת 2027, השנה הראשונה, המספר יעמוד על 4,800, בשנייה 5,760 ובשלישית 6,840. שירות אזרחי-לאומי ייכלל כחלק מהיעד, אך יעמוד על עד 10% מהרף המינימלי. שירות בזק"א ייחשב כחלק מהמכסה.

במידה ולא תהיה עמידה ביעד המינימלי לגיוס, המדינה תפעיל סנקציות תקציביות מדורגות כשבשנתיים הראשונות, 2026-2028, יהיה קיצוץ חלקי של 20% בשנה הראשונה, 25% בשניה ו-40% בשלישית בתמיכה לישיבות. החל משנת 2029 והלאה - תהיה הפחתה מלאה, של עד 100% בתקציבי התמיכה. בנוסף, במידה וישיבה לא עמדה ביעדים במשך שנתיים או שלוש ברצף, ההפחתה תעמיק בהדרגה.

על תלמידי ישיבות שלא התייצבו לשירות, ולא קיבלו פטור, יחולו סנקציות מיידיות והם לא יוכלו להוציא רישיון נהיגה או לצאת מהארץ עד גיל 23, לקבל מלגות סטודנטים או סיוע ממשלתי ולא יוכלו להתקבל למשרות ייצוגיות בשירות המדינה. בנוסף, הם לא יהיו זכאים לנקודות זיכוי במס. כשנה לאחר מכן, יתווספו הגבלות כלכליות נוספות, הנוגעות לביטוח לאומי והנחות בתחבורה ציבורית. נציין כי סנקציית רישיון הנהיגה לא תחול רטרואקיבית.

לאחר שנתיים, יתווספו סנקציות נוספות, בהן שלילת זכאות לסיוע בדיור ולפטור ממס רכישה. סעיף נוסף במתווה הוא כי במידה ובמשך שלוש שנות גיוס רצופות לא מושג לפחות 85% מהיעד הכולל - חוק הגיוס יפקע מתוקפו שנה לאחר מכן, אלא אם הממשלה מתקנת אותו.

בין הסעיפים שמשתנים בהשוואה להצעת אדלשטיין, ביסמוט מוריד את תנאי הפיקוח שהציע כי תלמידי ישיבות ייצטרכו לתקף אצבע בכניסה לישיבה. בנוסף, במתווה הנוכחי אין מכסה מינימלית לגיוס לוחמים, ושירות אזרחי נכלל ביעדים - מה שמקל על החרדים.

חבר הכנסת יולי אדלשטיין, לשעבר יו"ר ועדת החוץ והביטחון, הגיב לפרסום המתווה ואמר: "כשאני רואה את החוק אני מבין שצדקו אלה שהדיחו אותי. אין לי את הכישורים לייצר את קומבינת השתמטות במקום חוק הגיוס, ועוד בעיצומה של מלחמת קיום, כשחיילי המילואים קורסים".

בין הראשונים להתנגד למתווה המוצע הוא חבר הקואליציה, ח"כ דן אילוז מהליכוד, שאמר כי "זה חוק של ש"ס, שלא יגייס חרדים, יפגע בציבור המשרת ויפגע במפלגה לקראת הבחירות הקרובות". ח"כ אילוז, אמר כי החוק היחיד שצריך להיות מקודם הוא: "מי שמשרת, מקבל הטבות מהמדינה. מי שלא - לא".

"פורום המילואימניקים הדתי-לאומי" אמרו כי מדובר ב"ערב עצוב, רגעים אלו אלפי משרתי מילואים פועלים בכל החזיתות, ביסמוט בוחר להפנות אליהם את הגב". הם ציינו כי מדובר ב"חוק שמבטל את גיוס הלוחמים, שמכיר בזק"א כשירות צבאי, שמכיר בחרדים לשעבר כמתגייסים חרדים וחוק שמבטל את כל הסנקציות על מי שבוחר לא להתגייס". "זה חוק פטור על מלא, לא חתמנו שאנחנו מתים והם באים לפנות אותנו", הוסיפו.