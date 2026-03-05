נתניהו לחרדים: אפשרו את העברת תקציב המדינה - גם בלי חוק גיוס | פרסום ראשון

פרסום ראשון: ראש הממשלה בנימין נתניהו קיים היום (חמישי) סדרת שיחות עם נציגי המפלגות החרדיות, בהן הפציר בהם לאפשר את העברת תקציב המדינה עד סוף החודש - גם ללא הבטחה להעברת חוק הגיוס קודם לכן, כך פרסם לראשונה כתבנו לענייני חרדים ארי קלמן, ב"מהדורה המרכזית" עם מירי מיכאלי. כזכור, עד כה עמדו המפלגות החרדיות על דרישתן שלא לאשר את חוק התקציב בקריאה שנייה ושלישית לפני הסדרת חוק הגיוס.

כעת, השאלה עוברת לשולחנם של הרבנים, שיצטרכו להכריע בסוגיה מורכבת: מחד, פיזור הכנסת ללא תקציב בעיצומה של מערכה מול איראן עלול לפגוע במאמץ המלחמתי. מאידך, החרדים מבינים כי התקציב הוא "קלף המיקוח" האחרון שלהם; אישורו כעת יותיר אותם ללא מנוף לחץ על הקואליציה ויסיר כל ערובה להעברת חוק הגיוס עד מרץ 2027 - מה שעשוי להשליך גם על יציבות הנושא בממשלות עתידיות.

מוקדם יותר היום אמרו בכירים חרדים לכתבנו לענייני חרדים, ארי קלמן, כי הם לא יאפשרו להעביר את תקציב המדינה לפני העברת חוק הגיוס - למרות המלחמה מול איראן. "אם נתניהו חושש מבחירות, נשקול לתמוך בחוק שידחה את העברת התקציב", אמרו.