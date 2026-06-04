יועמ"שית הכנסת: "לא לבטל את הבחירה במבקר המדינה"

יועצת המשפטית לכנסת, עו"ד שגית אפיק, שיגרה הערב (חמישי) מכתב מענה לעו"ד עודד גזית בעניין הבחירות לתפקיד מבקר המדינה שנערכו השבוע בכנסת. במכתבה, דוחה אפיק את הדרישה לבטל את ההצבעה שהתקיימה, ומפרטת את שאירע מאחורי הקלעים שהוביל לבחירתו של עו"ד מיכאל ראבילו לתפקיד.

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מהמכתב עולה כי במהלך סבב ההצבעה השני, שהתקיים לאחר שאף מועמד לא זכה לרוב של 61 בסבב הראשון, עלו טענות מצד חברי כנסת מהאופוזיציה על כך שח"כים מהקואליציה נדרשו לצלם את הצבעתם בקלפי, בניגוד לחוק-יסוד: מבקר המדינה הקובע הצבעה חשאית. במקביל, פורסם בתקשורת כי מנהלת סיעת הליכוד, עליזה בראשי, הנחתה את חברי הסיעה לצלם את הצבעתם - טענה שהוכחשה הן על ידי בראשי והן על ידי יו"ר הקואליציה, ח"כ אופיר כץ.

עו"ד אפיק, ששהתה באותה עת בטיסה בדרכה לישראל, ניהלה קשר רציף בהתכתבות עם היועץ המשפטי למליאה, עו"ד אייל לב ארי, ועם חברי כנסת שפנו אליה. אפיק הבהירה בזמן אמת כי עמדתה היא שראוי שמזכיר הכנסת לא יאפשר הכנסת טלפונים ניידים לקלפי. מנגד, מזכיר הכנסת השיב כי אין ביכולתו לאכוף דרישה זו מבחינה מעשית וכי איסור כזה אינו קיים בתקנון. בעקבות הדברים התפתחה מהומה במליאה וההצבעה נעצרה. ח"כ גלעד קריב אף טען בהקלטת הדיון כי "יש לנו עדויות על הפעלת לחץ על חברי כנסת בעניין הזה". ההתייעצות הלילית וה"פתרון האמצע".

בעקבות המהומה, הכריז יו"ר הכנסת אמיר אוחנה על הפסקה לצורך קיום התייעצות בלשכתו, בהשתתפות נציגי הקואליציה והאופוזיציה, חברי ועדת הקלפי והייעוץ המשפטי. במהלך ההתייעצות דרשו נציגות האופוזיציה, ח"כ שרון ניר וח"כ מרב בן ארי, לבטל את ההצבעה השנייה שהחלה ולקיים אותה מחדש כ"פתרון אמצע". הייעוץ המשפטי למליאה הבהיר בדיון כי כל כפייה או לחץ על חברי כנסת לצלם את הצבעתם אינם חוקיים, וכי מטרת ההנחיה לאי-הכנסת טלפונים נועדה למנוע "לחץ חברתי" לא פורמלי ולמנוע מצב שבו ניתן יהיה להעריך ברמת ודאות גבוהה כיצד הצביעו חברי כנסת שלא צילמו את הצבעתם. ההצבעה חודשה מאפס: עו"ד מיכאל ראבילו נבחר.

בתום ההתייעצות התגבשה הסכמה, ויו"ר הכנסת הודיע מעל הדוכן במליאה כי ההצבעה השנייה תבוטל ותתחיל מההתחלה. אוחנה הדגיש בדבריו: "ההנחיה - ככל שהייתה מטעם מישהו לצלם את עצמו – לא תקפה ואינה חוקית. אין להנחות הנחיה כזו. אבל כמובן, זכותו של כל אחד... לצלם את עצמו". ההצבעה השנייה התקיימה מחדש ללא התנגדות או הסתייגות מצד האופוזיציה, ובתום ספירת הקולות הוכרז עו"ד מיכאל ראבילו כמבקר המדינה הנבחר. בשל קיומה של ההסכמה הרחבה בין הצדדים, וההבהרה הברורה שניתנה במליאה, קבעה היועצת המשפטית לכנסת כאמור כי החלטת יו"ר הכנסת אינה נוגדת את הדין וכי אין מקום לבטל את ההצבעה.