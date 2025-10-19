"ג'וביזם"? הממשלה תאשר מינויי דירקטוריונים ללא כישורים

ועדת השרים לחקיקה צפויה לאשר היום (ראשון) את תיקון חוק החברות הממשלתיות, תוך ביטול "נבחרת הדירקטורים", שחייבה מינויים של בעלי כישורים לראשי וחברי דירקטוריונים. למעשה, החוק החדש, שיזם השר הממונה על החברות הממשלתית דודי אמסלם, יורה כי כל סמכויות המינוי יעברו אליו ולשרים הרלוונטיים שיישלטו על כל המינויים.

השר אמסלם הסביר במסיבת עיתונאים בראשית הקיץ כי ברצונו "שבחברת החשמל יישב בדירקטוריון בעל משפחה שמתקשה לשלם את חשבון החשמל ולא רק מומחה לחשמל או פרופסור, ושבדירקטוריונים ייכללו אנשים מהפריפריה ומכל השכבות והאזורים".

הצעה נוספת שתעלה היא של ח"כ אושר שקלים לפיה השרים יוכלו למנות לתפקיד בכיר מי שהם רוצים בלי ועדת איתור, זאת אומרת, שאפשר לוותר על ועדת גרוניס.

יו"ר "כחול לבן" בני גנץ יצא נגד המהלך: "ג'וביזם - המחלה שהורסת לנו את המדינה. אחד הדברים שהמלחמה הזו חשפה - זה שהמדינה לא הייתה מוכנה לאתגר האזרחי. השירות הציבורי ומשרדי הממשלה קרסו, והם חייבים ניעור רציני, לא עוד סידור ג'ובים".

עוד כתב בחשבון ה-X שלו: "מה עושים בקואליציה בשבוע הראשון למושב הכנסת במקום ללמוד לקח ולהתחיל לעבוד? מעבירים את חוק הג'ובים לדירקטורים וחוק שיאפשר להם למנות חברים לתפקידים בכירים. עוד מינויים פוליטיים, עוד חבר מביא חבר. במקום למנות אנשים שיעבדו בשביל האזרחים - ממנים כאלה שיעבדו בשביל הפוליטיקאים. תראו מה קורה בתעשייה האווירית - החברה הביטחונית הכי גדולה בישראל, בלי יו"ר ובלי דירקטורים. הכול תקוע בגלל מאבקי כוח במרכז הליכוד. די".

את דבריו סיכם: "הגיע הזמן לעצור את הג׳וביזם. רק ממשלת הסכמות לאומית תוכל לשים לזה סוף, לנקות את הפוליטיקה מהאינטרסים, לצמצם את משרדי הממשלה ולבנות שירות ציבורי שאשכרה עובד עבור הציבור. עבור כולנו".