בכיר חרדי לאחר התקרית בבני ברק: "רואים מה קורה כשאין חוק"

ברקע המהומה בבני ברק היום (ראשון) בכנסת נמשכים המאמצים לקדם חוק גיוס. כתבנו הפוליטי נדב אלימלך דיווח ב"מהדורה המרכזית", כי המאמצים נתקלים במבוי סתום. בכיר חרדי אמר במהלך השיחות שמקרים כאלה מצדיקים חקיקה.

עוד אמר הבכיר החרדי: "רואים מה קורה ברחוב כשאין חוק. אתם לא מצליחים לגייס בחוק הנוכחי - לא יעבוד בכוח. הקיצוניים מנצלים את הוואקום, צריך להחזיר את השפיות לרחובות".

המהומות פרצו בשעות הצהריים לאחר ששתי חיילות שהגיעו לביקור בבני ברק הותקפו על ידי חרדים שהתגודדו סביבן וגרמו להן לחוש סכנה לחייהן. הן חולצו בידי המשטרה ללא פגע.

23 בני אדם נעצרו במהומות, המשטרה הפעילה אמצעים לפיזור הפגנות, בהם השלכת רימוני רסס רבים. בשעות הערב הודיעה כי הסדר שב על כנו. מספר אנשים נפגעו קל מגז פלפל. בנוסף, שלושה שוטרים נפצעו קל. ציר ז'בוטינסקי פתוח לתנועה אחרי שנחסם, כמה מאות חרדים עדיין מפגינים בצידי הכביש, המשטרה לאט מנתקת מגע.