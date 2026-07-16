דרעי במתקפה חריפה: "הרמטכ"ל חבר לגוש השמאל, הוא גרם נזק גדול לצבא"

יו"ר מפלגת ש"ס, אריה דרעי, התראיין הבוקר ל"כיכר השבת", ויצא במתקפה חריפה נגד הרמטכ"ל אייל זמיר, על רקע התנגדותו לחוק להקפאת מעצרי עריקים. בראיון דרעי אמר על הרמטכ"ל: "מה שהרמטכ"ל עשה בתקופת בחירות, הוא ניסה לעזור לגוש השמאל, חד-משמעית! אסור לו להתעסק בפוליטיקה. זה תקדים מסוכן מאוד. הוא גרם נזק גדול לצבא!".

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עוד אמר דרעי בראיון על הרמטכ"ל: "הוא ידיד שלי, אני מעריך אותו, אבל לצערי כבר הרבה זמן מאבד את זה. לא יכול להיות שרמטכ"ל שיודע שהמעצרים הללו לא יביאו לו מתגייס אחד, במשך חודש לא מדבר מילה".

נפתלי בנט אמר בתגובה על הדברים: "המתקפות של דרעי על הרמטכ"ל מחזקות את אויבי ישראל ומפרקות את צה"ל. רגע אחד דרעי מתגאה בנכדיו העריקים, ורגע אחרי הוא תוקף את הרמטכ"ל, כאילו הוא לא אשם בכאוס והשסע הנורא בחברה. רק בממשלת ה-7.10 אדם כמו דרעי, שכל מפעל חייו הוא עידוד השתמטות המונית, מעז להאשים את הרמטכ"ל בכישלון שלו".

דבריו של דרעי מגיעים על רקע המכתב ששיגר הרמטכ"ל לראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ, יום לפני ההצבעה על החוק בקריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת. במכתב ציין הרמטכ"ל כי מדובר ב"פגיעה בלגיטימציה ובאמון המשרתים".

הרמטכ"ל כתב: "לא ייתכן שהמערכת הצבאית בראשותי, אשר תובעת ממשרתיה הקרבה חסרת תקדים, תהיה חתומה בו-זמנית על מתן פטורים המוניים מהעמדה לדין. מהלך כזה ייצור שבר עמוק מול מערך המשרתים, הנושאים בנטל הלחימה מזה כשנתיים וחצי, ויגדיל את אי השוויון".