כבר שלוש שנים שנשיא העליון בדימוס אהרן ברק מעורר סערות עם התבטאויות שנויות במחלוקת: משכינה את הימין "חרוזי רעל" - ועד פלירטוט מסוכן עם מלחמת אזרחים. 20 שנה אחרי שפרש מכס השיפוט, אבי ההפיכה המשפטית הפך למנהיג הרוחני של מחאת קפלן - האיש שמושך בחוטי המחאה והמטיף בשער.

בסוף כל משפט שהציבור הנאור אומר בעברית, יושב יהודי קשיש עם גלימה. אפילו אם זה מתחיל בגבעת רם ונמשך בכיכרות ובאולפנים עם איומים שיישפך כאן דם.

בשנים האחרונות, ובמיוחד מאז ההכרזה של יריב לוין על הרפורמה המשפטית, הפך נשיא בית המשפט העליון בדימוס, אהרן ברק, למנהיג הרוחני של כוחות ההתנגדות מקפלן, בואכה ארגוני המחאה.

ברק התחיל לכהן בבית המשפט העליון כשנה אחרי המהפך של 77'. ואכן היה מהפך, אבל כזה שפחות דיברו עליו. ברק כיהן בעליון 28 שנים, מתוכם 11 כנשיא. בתקופה ארוכה זו הוא הפך את מערכת המשפט על פניה, ועיצב אותה בצלמו ובדמותו.

כדי לממש את תוכנית הפעולה שלו, ברק בחר בקפידה את שופטי העליון. אותה גנטיקה ערכית ואותו DNA שיפוטי. כמו שאומרים, משפחה לא בוחרים, חוץ מהעליונים.