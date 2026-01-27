נתניהו: "היו חיילים שנפלו ברצועה כי לא הייתה לנו מספיק תחמושת"

ראש הממשלה בנימין נתניהו מקיים הערב (שלישי) מסיבת עיתונאים לצד גל הירש, זאת לאחר השבת רן גואילי."האמנתי שנחזיר את החטופים גם כשאמרו לי 'חייבים לעצור את המלחמה'", אמר נתניהו בפתח דבריו. "האמנתי בזה גם כשבפתח המלחמה בכיר ביותר במערכת הביטחון אמר - 'צריך להתרגל לכך שלא נראה חטוף אחד חוזר לישראל", הוסיף נתניהו. עוד טען כי "היו חיילים שנפלו ברצועה כי לא הייתה לנו מספיק תחמושת, חלק מזה באשמת אמברגו הנשק".

נתניהו הוסיף: "אתמול אנחנו השלמנו במלואה את המשימה הקדושה של החזרה כל החטופים. שמעתי לא אחד ולא שניים אומרים בהתרגשות אין קץ - 'זה לא ייאמן שהחזרנו את רן גואילי הביתה'. זה כן יאמן. אני כן האמנתי שנחזיר את כולם".

"האמנתי בכך שכשאמרו לי להיענות לדרישות חמאס. אני האמנתי אחרת. האמנתי שבאמצעות השילוב של לחץ צבאי ומדיני נוכל להשיב את כל חטופינו הביתה. מה שחשוב במלחמה יותר מכל דבר אחר זה להתעלם מרעשי הרקע, להתעלם מהלחצים מבית ומבחוץ ולהשיג את המטרה".

נתניהו הוסיף במסיבת עיתונאים כי "אם איראן תעשה את הטעות החמורה ותתקוף את ישראל אנחנו נגיב בעוצמה שהיא טרם ראתה. אנחנו מתמקדים בהשלמת שתי המשימות הנותרות. פירוק חמאס ונשקו ופירוז עזה מנשק. כפי שאני סיכמתי עם הנשיא טראמפ, ושמעתם את זה הרבה פעמים, גם ממנו,, יש רק שתי אפשרויות. או שזה ייעשה בדרך הקלה, או שזה ייעשה בדרך הקשה".

"אני שומע גם עכשיו את האמירות שנאפשר את שיקום עזה לפני הפירוז. זה לא יקרה. אני שומע שנכניס חיילים טורקים וחיילים קטאריים לעזה - גם זה לא יקרה. אני שומע שאני אאפשר הקמת מדינה פלסטינית בעזה. זה לא קרה וזה לא יקרה. אם איראן תעשה את הטעות החמורה ותתקוף את ישראל אנחנו נגיב בעוצמה שאיראן טרם ראתה".

בשלב השאלות והתשובות, הוסיף נתניהו לגביי איראן: "הנשיא טראמפ יחליט מה שהוא יחליט, מדינת ישראל תחליט מה שהיא תחליט. אנו עוקבים אחר המתרחש, אנחנו ערוכים לכל תרחיש. אם איראן תעשה את הטעות ותתקוף אותנו - היא תזכה לתגובה שהיא אפילו לא מדמיינת".

על שאלת i24NEWS בנוגע למעבר רפיח, השיב נתניהו: "הסכמנו לפתוח את מעבר רפיח עוד בהסכם 20 השלבים של טראמפ, רק לבני אדם ולמספר מוגבל. מי שנכנס ויוצא עובר בידוק של ישראל. אנחנו רוצים לראות שהחמאס מבצע את מה שהוא התחייב, והוא התחייב לתת לנו את כל המודיעין שיש לו כדי שנמצה את הליך מציאת החטופים שלנו. לקח לנו זמן ומיצינו את זה, המודיעין מוצה. למזלנו בע״ה מצאנו את רני. התחייבות היא התחייבות ואנחנו עומדים בהתחייבות הזו".

על יונתן אוריך: "אני לא יודע מה היה עם יונתן אוריך. השופט מזרחי אמר יש פה גמלים פורחים באוויר. אמר אין פה כלום - אין פה שום עבירה. לכן אני ממתין עד שנברר את כל העובדות. אני יודע שיונתן אוריך לא דיבר איתי מילה ושום הברה על קטאר. זה מסע ציד אינסופי של אנשים סביבי. הכול זה פייק אחד ענק".

על הקמת ועדת חקירה ממלכית: "משתמשים בזה כקרדום פוליטי. אני אהיה הראשון שאתייצב בוועדת חקירה ממלכתית אמיתית, שיפיקו ממנה לקחים".

ראש האופוזיציה יאיר לפיד הגיב: "אי אפשר לחגוג את החזרת החטופים בלי לזכור באיזה נסיבות נחטפו. מי שרוצה לקבל קרדיט על החטופים שחזרו, צריך לקחת אחריות על הנספים - החזרת גופתו של החטוף האחרון הוא רגע של הקלה עבור המדינה כולה, אבל גם רגע עצוב וקשה של חשבון נפש והתייחדות עם זכר הנרצחים והנופלים. אי אפשר לחגוג את החזרת החטופים בלי לזכור באיזה נסיבות נחטפו. מי שרוצה לקבל קרדיט על החטופים שחזרו, צריך לקחת אחריות על הנספים, הנרצחים, והאסון הגדול ביותר שקרה לעם היהודי מאז השואה".

גם ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט הגיב: "ברגע מרגש וחשוב, נתניהו בוחר להמשיך לשסע ולפלג. מנהיג טוב מפאר את עמו ולא רק את עצמו".