"אתה מטונף, אפס, ואידיוט": הסופר איל מגד מאבד שליטה על השמאל - ועל שרון גל
איל מגד, מי שנחשב בעבר לחברו של נתניהו, עשה מהפך של 180 מעלות ביחסו לראש הממשלה - אך עדיין נוטר טינה לשמאל • בראיון לשרון גל שהגיע לטונים צורמים, מגד אמר שמי שממשיך לתמוך בנתניהו פועל מתוך דעת משובשת
איל מגד, הסופר וחברו הקרוב לשעבר של בנימין נתניהו, התראיין הערב (שני) לתוכנית "7 שרון גל", והתייחס לאמירתו לפיה בעיני השמאל, חברות עם ראש הממשלה נתפסת כחמורה יותר מחברות עם היטלר. לדבריו, השנאה לנתניהו כה תהומית עד שאין מחילה למי שמזוהה עמו, גם אם הפך למבקר חריף של השלטון כפי שקרה במקרה שלו.
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מגד תיאר את נתניהו כ"רודן" המוביל להחרבת המדינה ואינו מפריד בין טובתו האישית לטובת הכלל. הוא הזהיר כי נתניהו לא יקבל הפסד בבחירות ואולי אף ימנע את קיומן בעתיד. לשיטתו, המדיניות הנוכחית אינה נוחלת הצלחות, והוא הדגיש כי נתניהו מוכן להרוס את המדינה אם זו תבקש להדיחו מהשלטון.
לסיום, הטיח מגד האשמות קשות במראיין שרון גל, וכינה אותו "אידיוט" ו"חנפן". מגד טען כי לגל אין כבוד למקצוע העיתונות, והוסיף כי מי שממשיך לתמוך בנתניהו לאחר אירועי ה-7 באוקטובר פועל מתוך דעת משובשת. לדבריו, מדובר במציאות שבה אין מקום להיגיון עבור תומכי הממשלה.