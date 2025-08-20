סקר i24NEWS: איזה מועמד הוא המתאים ביותר לכהן כרה"מ?

מומלצים -

לאור הרחבת הפעולה בעזה וברקע המגעים המתחדשים לעסקה, שודר הערב (רביעי) במהדורה המרכזית סקר i24NEWS שבוצע באמצעות "דיירקט פולס" ובדק אילו מועמדים הם המתאימים ביותר לעמוד בראשות הממשלה.

המשיבים על הסקר לענות על השאלה: בעקבות החלטת הקבינט על כיבוש העיר עזה ומחנות המרכז, חמאס חזר לשולחן המו"מ ומוכן לדון בעסקה חלקית: שחרור 10 חטופים חיים ו-18 חללים בתמורה להפסקת אש ל-60 יום, נסיגה לפרימטר מצומצם, פתיחת מעבר רפיח, סיוע נרחב לחמאס ושחרור מאות מחבלים. כיצד לדעתכם ישראל צריכה לנהוג?

64% ענו כי יש להפסיק לדון בעסקאות חלקיות, הן פוגעות ביכולת להכריע את חמאס, מעכשיו רק עסקה מלאה בתנאי סיום המלחמה שקובעת ישראל. 32% השיבו כי יש להתקדם לעסקה חלקית, גם אם היא תמנע את הכרעת חמאס, משום שהשבת החטופים חשובה יותר, ו-4% ענו כי אינם יודעים.

שאלה נוספת שנשאלה הייתה - מי מבין האישים הבאים הוא המתאים ביותר לדעתכם לכהן כראש הממשלה? 47% מהנשאלים ענו כי לדעתם בנימין נתניהו הוא המתאים ביותר, 35% השיבו נפתלי בנט ו-18% ענו כי אף אחד מהם.

סקר i24NEWS ששודר הערב (רביעי) במהדורה המרכזית ונערך על ידי מכון המחקר "דיירקט פולס" בראשות צוריאל שרון, בוצע בתאריך 20.8.2025 וכלל 542 נשאלים בני 18+, באמצעות מערכת דיגיטלית בשילוב פאנל. טעות הדגימה הסטטיסטית: 4.1%.