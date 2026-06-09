כמו שפורסם ב-i24NEWS: סמוטריץ' הודיע שהוא מתנגד לקידום חוק יסוד "לימוד תורה"

כפי שפורסם בi24NEWS: סיעת הציונות הדתית הודיעה היו (שלישי) כי לא תאפשר לקדם חוק שישווה את מעמדם ותנאיהם של מי שנמנעים משירות צבאי למעמדם ותנאיהם של המשרתים בצה"ל.

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בסיעה הדגישו כי הם יתמכו אך ורק בחוק שמקבע את לימוד התורה כערך יסוד במדינת ישראל. עם זאת, חברי הכנסת של המפלגה הבהירו כי תמיכה זו תותנה בכך שלא תתקיים כל השוואה בפועל בין מעמדם של תלמידי הישיבות לבין אלו המשרתים ומסכנים את חייהם בצבא. אם סיעת הציונות הדתית אכן תעמוד מאחורי הצהרתה ותצביע נגד ההצעה במליאת הכנסת, לחוק המדובר לא יהיה רוב פרלמנטרי והוא ייפול.

הודעה זו מגיעה כהמשך להתנגדותו של שר האוצר בצלאל סמוטריץ', אשר תקף בישיבת הסיעה את "חוק יסוד: לימוד תורה" שהניחה ש"ס, לפיו יושוו זכויות הלומדים לחיילים. נגד החוק עלתה ביקורת חריפה גם מצד נפתלי בנט שכינה זאת "חילול כבודם של החיילים", ומצד גדי איזנקוט שטען כי בממשלה "שווה להיות משתמט".