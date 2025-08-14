אחרי מאבק של שנים הממשלה הכריעה: E1 - חלק ממעלה אדומים

מומלצים -

לאחר שנים של מאבק, הממשלה הכריעה היום כי השטח בין 12 הקילומטרים הרבועים, המכונה "E1" מאושר לבנייה כחלק מהעיר "מעלה אדומים" ויקרא "מבשרת אדומים". בשטח שנמצא בין ירושלים למעלה אדומים התיישבה קהילה בדואית באופן שאינו חוקי ועל כן נמשך ויכוח ממושך בעניין.

למעשה, ההרחבה של מעלה אדומים לכיוון ירושלים תאפשר ליצור רצף טריטוריאלי של בנייה ובכך לתקוע עוד יותר תוכניות שונות שהפלסטינים מתכננים תיאורטית.

https://x.com/i/web/status/1955735727569813680 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

השלבים הבאים שנותרו עד לתחילת הבנייה הם: אישור התכנית למתן תוקף במועצת התכנון העליונה, פרסום מודעה שהתכנית בתוק (יכול לקחת בין ימים לשבועות), מכרזים לבניה (בדרך כלל אורך מספר חודשים), היתרי בניה (מספר חודשים נוספים) ולבסוף - הבניה עצמה. כלומר, אם המערכות יעבדו במהירות, בניית התשתיות ל-E1 תוכל להתחיל כבר בעוד כמה חודשים, ובניית הבתים בתוך כשנה.

מטעם תנועת רגנבים שפעלה רבות להכרעה זו נמסר: "עוד לפני שכולם הבינו את ההתעקשות שלנו על חאן אל־אחמר - הרשות הפלסטינית כבר ישבה על מפות התכנון. עוד לפני שכולם קלטו למה מיקדנו שוב ושוב את הזרקור על מרחב E1 - הם כבר פעלו במרץ להשתלט על השטח. התרענו והסברנו על המיקום האסטרטגי ועל ההשלכות הקשות של הפקרת האזור על עתידה של מדינת ישראל, ובירתה ירושלים. אנו מברכים את חברנו, בצלאל סמוטריץ, שר האוצר ומייסד תנועת רגבים, על הצעד הקריטי לציונות, יחד עם ראש הממשלה ושר הביטחון. יחד, נחזיר את הריבונות למדינה".

רק אתמול, ועדת המשנה החליטה לדחות את כל ההתנגדויות ולהמליץ למועצת התכנון העליונה לאשר את התכניות ב-E1 (עם כמה תיקונים טכניים קטנים). מטעם "שלום עכשיו" נמסר: "התכנית ב-E1 היא קטלנית מבחינת העתיד של מדינת ישראל והאפשרות שיהיה אפשר לקדם כאן אי פעם עתיד של שלום של שתי מדינות. אנחנו ניצבים על פי תהום, והממשלה מובילה אותנו בפול גז קדימה. לסכסוך הישראלי פלסטיני ולמלחמה האיומה בעזה יש פתרון והוא עובר דרך הקמת מדינה פלסטינית לצד ישראל, והוא יגיע בסופו של דבר. מהלכי הסיפוח של הממשלה מרחיקים אותנו מהפתרון ומבטיחים לנו עוד שנים ארוכות של שפיכות דמים".