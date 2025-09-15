נתניהו ל-i24NEWS: "המדינות לא השיגו בידוד עולמי - ארה"ב איתנו ורבות אחרות"

מומלצים -

ראש הממשלה בנימין נתניהו הודה היום (שני) כי ישראל נמצאת במצב מדיני קשה מול אומות העולם, ואמר בכנס החשב הכללי בירושלים: "אנחנו נצטרך להיות אתונה וסופר ספרטה". הדברים החריפים של נתניהו מגיעים על רקע איומי הסנקציות הכלכליות על ישראל מכיוון אירופה שהולכים ומחריפים על רקע המהלך לכיבוש העיר עזה.

בעקבות הדברים, אמר נתניהו ל-i24NEWS: "יש עכשיו ניסיון של הטלת מצור על ישראל על ידי גופים שונים ומדינות שונות בראשן קטאר. קודם כל מצור תקשורתי שממומן בסכומי ענק - גם של קטאר וגם של מדינות נוספות כמו סין.

"נצטרך בשנים הקרובות להעצים את תעשיות הנשק העצמאיות שלנו כדי שתהיה לנו עצמאות של חימושים ושל כלכלת חימושים ויכולת תעשייתית לייצר אותם, לכן אנחנו נפרוץ את המצור הזה".

עוד הוסיף ואמר: "אז האם השיגו בידוד עולמי? לא. ארה"ב איתנו וגם הרבה מדינות אחרות, אבל יש לנו בעיה ממוקדת כרגע במערב אירופה ואנחנו פועלים ונמשיך לפעול להסיר את המצור הזה. כמו שהצלחנו עם המצור הצבאי - כך נצליח גם עם המצור המדיני".

מוקדם יותר, אמר נתניהו באותו הכנס: "אנחנו בעולם מאוד מאתגר. אנחנו יכולים למצוא את עצמנו במצב שבו תעשיות הנשק שלנו יהיו חסומות, אין לנו ברירה. לפחות בשנים הקרובות ניאלץ להתמודד עם ניסיונות הבידוד הללו. מה שעבד עד עכשיו, לא יעבוד מעכשיו". יצוין כי לאחר אמירותיו של נתניהו נרשמו ירידות חדות בבורסה בתל אביב.

בתגובה לדברים, התפתחה סערה במערכת הפוליטית - יו"ר האופזיציה ח"כ יאיר לפיד (יש עתיד), אמר: "זוהי אמירה מטורפת. הבידוד אינו צו גורל, הוא תוצר של מדיניות שגויה וכושלת של נתניהו וממשלתו, הם הופכים את ישראל למדינת עולם שלישי ואפילו לא מנסים לשנות את המצב.

רא״ל (מיל׳) גדי איזנקוט הגיב גם הוא ואמר כי "השיתוק שאוחז את נתניהו וקבינט השבעה באוקטובר בניהול המלחמה בעזה מזה למעלה משנה מכניס את ישראל לבידוד רחב אפילו במילותיו שלו".

כמו כן הוסיף כי "ישראל לא יכולה להרשות לעצמה להיות מבודדת מכל העמים ולנהל משק אוטרקי. אם ראש הממשלה לא יודע לפתור את המצב - שיניח את המפתחות ויחזיר את המנדט לעם מיד. לא תהיה הזדמנות נוספת לתקן את הנזק שלו ושל שותפיו מפקירי החטופים, מבודדי ישראל בעולם".