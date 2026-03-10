אחרי מאי גולן: גם ח"כ פרוש מאגודת ישראל ממריא לחו"ל

ח"כ פרוש המריא לאנגליה לחתונה של אחד מנכדיו • גם השרה מאי גולן המריאה לניו יורק לנאום באו"ם • בהתאם למתווה, מספר הנוסעים בטיסה יוצאת יוגבל לכ-70 • כמו כן התבקשו להצהיר כי אין בכוונתם לשוב 30 ימים

עמיאל ירחי ■ כתב כנסת 1 דקות קריאה 1 דקות קריאה ■