אחרי מאי גולן: גם ח"כ פרוש מאגודת ישראל ממריא לחו"ל
ח"כ פרוש המריא לאנגליה לחתונה של אחד מנכדיו • גם השרה מאי גולן המריאה לניו יורק לנאום באו"ם • בהתאם למתווה, מספר הנוסעים בטיסה יוצאת יוגבל לכ-70 • כמו כן התבקשו להצהיר כי אין בכוונתם לשוב 30 ימים
חבר הכנסת מאיר פרוש מאגודת ישראל המריא הבוקר (שלישי) לאנגליה לחתונה של אחד מנכדיו. לפי תיעוד שפורסם ב"הפרגוד", נראה חבר הכנסת עם מזוודות באולם הנוסעים היוצאים.
טיסתו מגיעה לאחר שהשרה למעמד האישה, מאי גולן, המריאה אתמול לניו יורק, כדי לנאום באו"ם בהמשך השבוע.
בסביבת השרה אמרו: "זו טיסה ל-48 שעות לאום ביום האישה הבינלאומי כדי לדבר על מה שעוברות נשים יהודיות".
כזכור, בהתאם למתווה שנקבע, מספר הנוסעים בטיסה יוצאת יוגבל לכ-70 נוסעים בלבד, מתוכם יוקצו כ-15% מהמקומות למקרים הומניטריים, ביטחוניים, תיירים ודיפלומטים השוהים בישראל. נוסעים המעוניינים לצאת מהארץ מתבקשים לפנות ישירות לחברות התעופה הישראליות לצורך בדיקת זמינות טיסות, רישום ושיבוץ לטיסה.
כמו כן, בהתאם להנחיית הרשויות, נוסעים היוצאים מישראל יתבקשו להצהיר ולחתום כי אין בכוונתם לשוב לישראל במהלך 30 הימים הקרובים.