"אתה רק יועץ!"; "אכלתי מאתיים כמוהו": שיחת הצרחות בין הנגבי לבן גביר בקבינט

הצעת המל"ל לאפשר ביקורי מחבלים על ידי אנשי הצלב האדום הוסרה מסדר היום של הקבינט היום (שישי) בעקבות הערכה כי לא יושג עבורה רוב בקרב השרים. ההצעה הוסרה לאחר דיון סוער בקבינט אתמול, בו התלהמו באופן בוטה הצדדים השונים, ובפרט נרשמו צרחות וחילופי דברים חריפים בין ראש המל"ל צחי הנגבי לבין השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. ראש הממשלה בנימין נתניהו עזב בשלב מוקדם ואמר: "נדון בזה בפורום אחר".

נזכיר כי המל"ל תכנן להביא לישיבת הקבינט השבוע הצבעה על החלטה לאפשר ביקורים אלו למחבלים בבתי הכלא על רקע עתירה שהוגשה לבג"ץ על ידי האגודה לזכויות האזרח. השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, ושב"ס התנגדו להצעה זו

גורמים המעורים בפרטים מעריכים כי מדובר ב"קבינט ההומניטרי" בו חברים נתניהו, סמוטריץ', דרמר ודרעי, והוא מתכנס מעת לעת לדון בנושא הסיוע ההומניטרי המועבר לעזה.