סקר i24NEWS: מה חושב הציבור בישראל על הרחבת התמרון בעזה

ברקע הרחבת התמרון בעיר עזה, הערב (שישי) חשפנו סקר שערך מכון "דיירקט פולס" עבור קבינט שישי ו-i24NEWS, ובו נבדק מה הן עמדות הציבור בנוגע לתמרון בעזה, לעסקת חטופים, למצבה הביטחוני של ישראל ולמדיניות ההתנהלות המלחמתית תחת הלחץ הבין-לאומי. התוצאות מראות כי רוב הציבור בעד המשך הלחימה ברצועת עזה עד להכנעת חמאס והשבת כל החטופים, ברוב בולט במיוחד בקרב מצביעי הקואליציה. בנוסף, רובם של המשיבים חושבים כי המצב האסטרטגי-ביטחוני במדינה השתפר ולא חושבים שהלחץ הבין-לאומי צריך להשפיע על קבלת ההחלטות של ישראל בנוגע למלחמה.

סקר קבינט שישי שערך עבורנו מכון "דיירקט פולס" כאמור, שאל את הנבדקים האם לדעתם לאחר שכבר החל התמרון הקרקעי בעזה ישראל צריכה לעצור עבור עסקה חלקית או ללכת עד להכרעה וכניעה של חמאס בתנאים שלה.

מתוצאות הסקר עלה כי 52% מהמשיבים סבורים כי צריך להמשיך עד להכנעת חמאס והשבת כל החטופים, 42% חושבים שצריך לעצור בשביל עסקה חלקית והשאר, 6%, לא יודעים מהי הדרך העדיפה.

בקרב מצביעי הקואליציה לעומת זאת, רוב נחרץ - 87% - חושבים שצריך להמשיך עד להכרעה וכניעת חמאס ורק 10% סבורים שיש לעצור עבור עסקה חלקית.

בשאלה נוספת שנשאלה - האם לדעתכם, לקראת ראש השנה, מצבה האסטרטגי-ביטחוני של מדינת ישראל בשנה החולפת השתפר הוא החמיר - רוב של 48% חושבים שהמצב השתפר, 40% סבורים שהמצב החמיר, 9% אומרים שהוא לא השתנה והשאר לא יודעים.

התשובות לגבי השאלה "האם לדעתכם הלחץ הבינלאומי צריך להשפיע על קבלת ההחלטות של ישראל בנוגע למלחמה בעזה" מראות כי 57% אומרים שזה לא צריך להשפיע, 40% השיבו שזה כן והשאר לא יודעים.

הסקר נערך מטעם מכון "דיירקט פולס" בקרב 515 נשאלים עם טעות דגימה של 4.4%