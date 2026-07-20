פרסום ראשון: מנכ"ל מועצת יש"ע עומר רחמים בדרך לפוליטיקה

מנכ"ל מועצת יש"ע, עומר רחמים, צפוי לעשות את צעדיו הראשונים בזירה הפוליטית המפלגתית ונערך להתמודדות במסגרת הבחירות הפנימיות, כך מפרסם הערב כתב הכנסת עמיאל ירחי.

רחמים נחשב למקורב לשר האוצר ויו"ר מפלגת הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ'. מקורות פוליטיים במפלגת הציונות הדתית מסרו כי בסביבתו הקרובה של רחמים כבר החלו לפעול, והם מחתימים בימים אלו חברי מרכז על טפסי התמודדות רשמיים מטעמו כדי להבטיח את מועמדותו.

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מטעמו של מנכ"ל מועצת יש"ע עומר רחמים טרם נמסרה תגובה בנושא.