השרה להגנת הסביבה עידית סילמן אמרה כי לשיטתה, על מערכת אכיפת החוק לבחון את פעולות השופטים ולהעמידם לדין במידת הצורך. "אני חושבת שמערכת המשטרה, מערכת אכיפת החוק, צריכה לקחת את החוק לידיים ולראות אם אותם שופטי בג"ץ פועלים בניגוד לחוק, וגם לפעול כנגדם", אמרה אמש (שלישי) בריאיון לאורי קואל בתוכנית "הישראלים" ב-i24NEWS (ערוץ 15 בשלט). סילמן הסכימה עם האמירה כי על המשטרה לחקור את שופטי בג"ץ.

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השרה הדגישה כי בעיניה אין דין מיוחד לשופטים, וכי כל אדם הפועל בניגוד לחוק צריך לתת על כך את הדין. "אם מישהו כאן במדינת ישראל פועל בניגוד לחוק, מה עושים לו? באים ואומרים: 'סליחה אדוני, אתה פועל בניגוד לחוק, בניגוד לסמכות', ופועלים כנגדך", הוסיפה.

שלשום בריאיון ברדיו גלי ישראל אמרה סילמן: "דבר ראשון צריך לציית לסמכות ולחוק ואם לא, אנחנו נבוא ונעצור אותם בכל הכלים המשפטיים הדמוקרטיים, כל מה שעומד לרשותנו ואני רוצה להגיד לך שמעבר לזה אם לא ימצו את אותם כלים אם לא ימצו אותם כלים צריך לעצור אותם, נקודה, מה לעשות". בריאיון אמש החליטה סילמן למתן את דבריה ואמרה כי יש להציב בפני שופטי בג"ץ "תמרור עצור".

"הם פועלים בניגוד לחוק", הבהירה שוב השרה לגבי שופטי בג"ץ. "שופטי בית המשפט העליון, כשהם פוסקים בניגוד לחוק, בטח לא יכולים להלך אימים עלינו, נבחרי ציבור שנבחרו כחוק בממשלה דמוקרטית", סיכמה סילמן.