סמוטריץ' מקדם את הפרטת הרכבת, בסביבת רגב: היא לא ידעה

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הודיע היום (רביעי) כי הוא מקדם הפרטה של חלק מפעילות רכבת ישראל. ההצעה תובא לאישור כהחלטת ממשלה במסגרת חוק ההסדרים. גורמים במשרד האוצר אמרו ל-i24NEWS כי "ברכבת יש היום כמה וכמה אגפים, כחמשת אלפים עובדים, הרכבת לא מצליחה להשתלט על כל זה".

לפי ההצעה, רכבת ישראל תוכל להוציא להליך מכרזי חלק מהפעילות שתחת אחריותה כיום - לרבות הפעלת קווי הרכבת, וכן גם לביצוע עבודות תשתית. זאת, במודל דומה כמו זה לפיו מופעלים קווי הרכבת הקלה. לטענת האוצר לא מדובר בהפרטה מלאה, והרכבת תישאר בבעלות מלאה של המדינה - אם כי התפעול בשטח אכן יופרט.

גורמים באוצר כאמור אמרו ל-i24NEWS כי ברכבת ישראל לא מצליחים להשתלט על כמות האגפים ועל כמות העובדים, והוסיפו כי "ההחלטה תאפשר לרכבת למכרז חלק מהדברים ולעבוד בצורה מסודרת עם חברות".

בסביבת שרת התחבורה והבטיחות בדרכים מירי רגב ציינו בשיחה עם i24NEWS כי "זה הזוי". עוד הוסיפו כי המהלך לא נעשה בשיתוף פעולה איתם.

שרת התחבורה לשעבר, חה"כ מרב מיכאלי אמרה כי "שוב הממשלה הזאת מפרקת את מוסדות המדינה ונותנת אותם בקומבינות לטייקונים מקורבים ולחברי מרכז".

‏"כל מדינה בעולם שהפריטה את הרכבת הצטערה על כך - אנגליה הלאימה אותה מחדש", הוסיפה. בנוסף אמרה כי "אנחנו השארנו לממשלה הזאת רכבת ישראל חזקה, מתפקדת, שהקדימה את הזמנים בפרויקט החשמול, עם תוכנית חומ"ש לפיתוח בעלות של 46 מיליארד ש"ח".