המינוי קרוב מתמיד: מועמדתו של האלוף זיני לראש השב"כ נבחנת

ראש הממשלה בנימין נתניהו יפנה הבוקר (חמישי) לועדת גרוניס למינוי בכירים ויודיע על בחירתו באלוף דוד זיני לתפקיד ראש השב״כ. כמקובל, לציבור יינתנו חמישה ימים לשלוח הסתייגויות מהמינוי, ולאחר מכן הוועדה תתכנס כדי לדון אם להמליץ על המינוי.

נתניהו הכריז כבר לפני חודשים שהוא מתכוון למנות את זיני לתפקיד ראש השב״כ. בעקבות עתירות ודיונים בבג״ץ, נתניהו והיועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה לפרשה שבתאריך 11 בספטמבר הוא יוכל לפנות לוועדה. מדוע דווקא בתאריך הזה? מכיוון שאז המשטרה והיא אמרו שיסיימו את חקירת ״קטאר-גייט״ - אבל שלא קרה בפועל.

