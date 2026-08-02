נתניהו מודה בדיון סגור: "חוק הקפאת המעצרים לעריקים חרדים לא צלח"

ראש הממשלה בנימין נתניהו הודה היום (ראשון) במהלך דיון סגור כי חוק הקפאת המעצרים לעריקים חרדים לא צלח - ולכן לא יהיה חוק כזה בממשלה הבאה, כך פרסם עיתונאי חדשות 12, עמית סגל.

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נתניהו אמר כי "חוק המעצרים הזמני נועד להוריד את גובה הלהבות ולהגדיל את מספר המתגייסים בציבור החרדי", והוסיף: "לאחר הבחירות נקים ממשלה לאומית רחבה שתעביר מיד חוק גיוס מלא שיענה על צרכי צה"ל. מי שלא לומד תורה יתגייס - או ילך לכלא".

רה"מ לשעבר ויו"ר מפלגת "ביחד", נפתלי בנט: "אזהרה: ספין עלוב לפניך. אחרי 4 שנים שהוא מונע בגופו גיוס חרדים, מתעלם מאזהרות הרמטכ"ל ומזעקות המילואימניקים שמבקשים תגבורת - נתניהו חושב שהפעם עם ישראל יאמין לו. נתניהו יודע שמדובר בספין עלוב. הוא גם יודע שלא יצליח לגייס אפילו חרדי אחד, כי הוא פשוט לא מסוגל, ובעיקר כי דרעי שמתגאה בנכדיו העריקים לא מרשה לו".

"הספינים האלה לא עובדים על החיילים שלנו, המילואימניקים ומשפחותיהם, וכל מי שמבין שגיוס לצה״ל הוא צורך קיומי. נתניהו חושב שציבור המשרתים מטומטם: הוא מתעלל בהם ארבע שנים - וחושב שישכיח את זה ב-90 ימים. בקרוב נחליף אותם ונתקן ביחד", מסר בנט.

יו"ר מפלגת ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן, מסר בתגובה: "נתניהו ממשיך לחרטט את כולם ומנסה להסיט את השיח מהכשלונות שלו. דבר אחד בטוח - אין לו ממשלה בלי המשתמטים".

ביום שלישי האחרון הוציא בג"ץ צו ביניים נגד חוק הקפאת מעצרי עריקים חרדים - עד למתן פסק דין בנושא. בתחילת הדיון אמר נציג הכנסת כי "הליך החקיקה לא עמד בהוראות תקנון הכנסת, הוא לא היה הליך החקיקה הנדרש. הליך החקיקה לא עמד בסטנדרט הגבוה. החוק לא תואם את תקנון הכנסת, המסקנה ברורה".