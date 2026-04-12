"אל תגעגע כמו ברווז": אחרי שעורר סערה, ח"כ צביקה פוגל במסר חדש לטראמפ
יושב ראש סיעת "עוצמה יהודית" תקף את נשיא ארצות הברית • "דונלד, אם אתה רוצה לירות - תירה, אל תגעגע" • בשבוע שעבר פרסם ציוץ תקיף נוסף נגד טראמפ
נדב אלימלך כתב פוליטי
1 דקות קריאה
חבר הכנסת צביקה פוגל, יושב ראש סיעת "עוצמה יהודית", תקף היום (ראשון) את נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ והתנהלותו בנושא שיחות המשא ומתן עם איראן. "דונלד, אם אתה רוצה לירות - תירה, אל תגעגע", כתב.
דבריו מצטרפים לציוץ תקיף נוסף שפרסם במהלך החג השני של פסח. אז, נכתב בחשבון ה-X הרשמי שלו: "דונלד, יצאת ברווז!". כעבור מספר שעות, הציוץ נמחק. הציוץ המדובר פורסם לאחר ההכרזה האמריקנית על הפסקת האש מול איראן.
