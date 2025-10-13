יתקבל בתרועת חצוצרות: הכנסת נערכת לנאום היסטורי של טראמפ

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ינאם היום (ראשון) בכנסת, זאת לרגל החתימה על העסקה והשבת החטופים. מדובר בביקור היסטורי שכן הוא יהיה הנשיא האמריקני הרביעי בלבד שנואם במליאה. שלושת הנשיאים האמריקנים שנאמו בעבר במליאה הם ג'ימי קרטר שנאם ב-1979, ביל קלינטון שנאם ב-1994 וג'ורג' בוש שנאם ב-2008.

הוא צפוי להגיע למשכן הכנסת בשעה 11 בבוקר, אז תרועת חצוצרות יבשרו על כניסתו למקום, והוא יתקבל על ידי יושב-ראש הכנסת אמיר אוחנה וראש הממשלה בנימין נתניהו. השניים, לצד ראש האופוזיציה יאיר לפיד ישאו דברים מעל הדוכן בישיבה מיוחדת מליאה שתתקיים לכבודו. אחריהם - הנשיא טראמפ ינאם לאומה בפני חברות וחברי הכנסת.

במסגרת ההכנות לביקור הנשיאותי הואר משכן הכנסת בצבעי דגלי המדינות ישראל וארצות הברית - כחול, לבן ואדום. הכיתוב במסכים הפנימיים במשכן יופיע באנגלית ובעברית, עם לוגו מיוחד שעוצב לכבוד האירוע. כמו כן, יוקצו לבאים שני מתחמי צפייה בבניין והאירוע יועבר בשידור לוויני לכל העולם.

אמש, שעות ספורות לפני נאומו, טראמפ השיב למכתבו של יו"ר הכנסת - שהזמין אותו לנאום. "יו”ר הכנסת היקר, תודה על הזמנתך ההיסטורית לנאום לעם ישראל בפני הגוף המחוקק הנכבד שלכם. אני גאה לקבל את ההזמנה. בכהונתי הראשונה, תיווכנו פריצת דרך דיפלומטית כבירה במזרח התיכון - הסכמי אברהם - שהניחו את היסודות ליציבות באזור המאופיין במאות שנים של סכסוכים. בנינו על ההישג המדהים הזה מאז שחזרתי לבית הלבן מוקדם יותר השנה, ואנו מוכיחים שאומות בכל רחבי העולם יכולות להתקדם מעבר לאתגרים ארוכי שנים של העבר".

"השבוע ציינו שנתיים למתקפה הנתעבת של 7 באוקטובר 2023. עבדנו ללא לאות מאז אותו יום נורא כדי להחזיר את כל החטופים לבתיהם, להגן על ריבונותה של ישראל, ולשים קץ לאלימות שפקדה באופן טרגי את אחד האזורים היקרים ביותר בעולם במשך זמן רב מדי. כעת, אנו עומדים על סף אחד ההישגים הדיפלומטיים הגדולים בהיסטוריה - ואנחנו לא יכולים לנוח עד שהשלום יתממש במלואו ויישמר. יחד, ניצור עתיד של ביטחון, שגשוג ושלום בישראל, באזור ומעבר לו - ואשרי עושי השלום. תודה שוב על הזמנתך. אני מצפה לראותך בקרוב".