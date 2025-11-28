ראש המל"ל לשעבר על חוק הגיוס: "מסכן את עתיד המדינה"

שבוע לפני הדיון בכנסת על חוק הגיוס, צחי הנגבי, שפוטר לאחרונה מתפקיד ראשות המל"ל על ידי ראש הממשלה, התריע היום (שישי) בחשבון ה-X שלו על המשמעויות, כפי שהוא רואה אותן, של חוק הגיוס בנוסחו הנוכחי שמקודם כעת על ידי הממשלה.

חבר הכנסת לשעבר כתב: "התורה שמרה על ישראל לאורך הדורות, ולימוד תורה הוא ערך יקר לעם ישראל. חובה לשלב אותו עם ערך של הגנה על המדינה".

הנגבי שיתף את דעתו על חוק הגיוס ברקע שירותו הצבאי האישי ושל ילדיו כלוחמים: "בדיוק בשבוע הזה לפני 51 שנים התחלתי טירונות. שאפתי להעלות את הפרופיל הרפואי שלי ולהיות לוחם בצנחנים. משאלתי התגשמה. מאז, ארבעת בניי שירתו בצה״ל שירות משמעותי. שלושה מהם לחמו בעזה, אחד ב״צוק איתן״ ושניים ב״חרבות ברזל״.

לאחר מכן אמר הנגבי כי החוק בנוסחו הנוכחי מונע גיוס של כוח משמעותי ונחוץ לצה"ל: "הנטל עדיין נופל על כתפי מעטים יחסית. צה״ל זקוק לתוספת של אלפי לוחמים, ודאי לנוכח המלחמה האחרונה ומשמעויותיה. החוק המוצע כפי שפורסם לא מקדם יעד זה, מכשיר השתמטות ומסכן את עתיד המדינה".

כפי שפרסמנו לראשונה אתמול במהדורה המרכזית, יו"ר ועדת חוץ וביטחון בכנסת, ח"כ בועז ביסמוט, אישר שורת צעדים על מנת להעביר את חוק הגיוס כמה שיותר מהר, בדיונים שיחלו בשבוע הבא. בין הצעדים שאושרו: הוספת דיונים גם בשעות הלילה, אחרי שנסגרת המליאה.

כזכור, פיטוריו של הנגבי מראשות המל"ל הגיעו לאחר שהביע התנגדות למספר מהלכים אותם ניסתה הממשלה לקדם במסגרת מלחמת "חרבות ברזל". התנגדותו בישיבות הקבינט אף הובילו לעימותים קולניים עם חברי קבינט, בהם השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר.