הנשיא יקיים פגישה על חנינת אסירים ביטחוניים יהודים

פרסום ראשון: נשיא המדינה יצחק הרצוג ייפגש היום (רביעי) עם ח״כ לימור סון הר מלך מעוצמה יהודית בנושא חנינת אסירים ביטחוניים יהודים. הפגישה מגיעה בעקבות מכתב ששלחה לנשיא עליו חתומים רבים מחברי הקואליציה בדרישה לשחרר אסירים יהודים, בהמשך לשחרור המחבלים בעסקה לשחרור החטופים. ח"כ אושר שקלים מהליכוד שפועל גם הוא בנושא, זומן לפגישה עם הנשיא.

כזכור, במסגרת עסקת החטופים שיצאה לפועל בחודש שעבר, בתמורה לשחרור כל החטופים החיים והחללים מרצועת עזה, ישראל שחררה 1,968 אסירים פלסטינים, מתוכם 1,700 אסירים שלא השתתפו בטבח השבעה באוקטובר שוחררו לרצועת עזה, ו-154 אסירי עולם הוגלו למצרים.