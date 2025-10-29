ברוב של 61 ח"כים: החוק לפיצול תפקיד הייעוץ המשפטי לממשלה עבר בקריאה טרומית

מליאת הכנסת הצביעה היום (רביעי) בקריאה טרומית על הצעת החוק לפיצול תפקיד הייעוץ המשפטי לממשלה, ליועץ ותובע. ההצעה עברה ברוב של 61 חברי כנסת, מול 46 מתנגדים.

כזכור, הקואליציה הגיעה השבוע לדיל עם המפלגות החרדיות, לאור הווטו שהטילו עקב המחלוקות על חוק הגיוס, במסגרתו החוק לפיצול תפקיד היועצת המשפטית לממשלה יעלה. בתמורה לכך, סיכם יושב ראש הקואליציה אופיר כץ כי התיקון לחוק בתי הדין הרבניים, העוסק בהרחבת סמכויותיהם, יקודם שוב במליאה. התיקון יאפשר לבתי הדין הרבניים לקיים בוררות גם בנושאים אזרחיים.

לפי שתי הצעות חוק שהוגשו על ידי חברי כנסת מהליכוד, תפקיד היועצת המשפטית לממשלה יפוצל לשני תפקידים: יועצת משפטית לממשלה, ותובע כללי שיהיה אמון על ניהול התהליכים הפליליים מטעם המדינה.

שר המשפטים יריב לוין טען: "מוסד היועץ המשפטי לממשלה כפי שקיים בישראל אינו קיים באף מקום בעולם. אצלנו יש שיטה מעוותת ובה כופים על ממשלה יועץ משפטי שמונה על ידי ממשלה קודמת שעמדותיה הפוכות לחלוטין, וזאת תוך כדי מצב שבו מרכזים בידי אותו יועץ סמכויות דרקוניות וחסרות תקדים".

ח"כ בני גנץ התנגד ואמר במליאה: "פיצול התפקיד הוא טעות כי יש משמעות לכך שהייעוץ המשפטי והתביעה יהיו חלק מעבודת הממשלה במובן של האיזונים הנדרשים בקבלת ההחלטות של התביעה, במיוחד בנושאים של נושאי משרה בכירים. לא ממנים תובע, שיכול להיות משפטן טוב, אבל מנותק מהפרקטיקה של היום-יום".

בתגובת היועמש"ית נמסר אז לגבי הפיצול המבוקש כי הוא צפוי להוביל "להחלשה משמעותית של מערך הייעוץ המשפטי לממשלה ושל מערך התביעה הכללית כאחד, שכן הן פוגעות בהיררכיה של המערכת ויוצרות שתי מערכות נפרדות בעלות סמכויות חופפות בחלקן".

בנוסף, התיקון המדובר לחוק בתי הדין הרבניים, מעניק להם סמכות לדון בכל עניין הכרוך בתביעת הגירושין ובכלל זה מזונות לילדי הזוג. בהצעה נכתב כי "מוצע להגדיר מזונות לילדי הזוג ככלל ענייני צורכיהם הכלכליים של ילדי הזוג, ובכלל זה הוצאות למדורם, לחינוכם ולרפואתם, בעבר ועד הגיעם לגיל שבו ההורים אינם מחויבים במזונותיהם לפי כל דין לרבות הלכה פסוקה".