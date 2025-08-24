בהנחיית נתניהו: 10 מיליון ש"ח יוקצו לטובת טיסות לאומן

מומלצים -

עשרה מיליוני שקלים יקוצצו ממשרדי ממשלה, ויועברו לממשלת מולדובה על מנת להכשיר תשתיות לטובת הטסים לאומן בראש השנה. ההחלטה התקבלה היום (ראשון) במהלך ישיבת ממשלה בה דנו על התוכנית לאפשר לעריקים משירות צבאי לעזוב את הארץ כדי לבקר בהילולה.

התקציב יגיע מקיצוץ בחמישה משרדים: ראש הממשלה, הפנים, החוץ, המורשת והתחבורה, שני מיליון שקלים מכל משרד. התקציב יילך להכשרת טרמינל ייעודי בקישינב - מולדובה, תגבור צוותים במעברי הגבול היבשתיים ולהקמת ערי אוהלים לבלימה והתארגנות מחדש כדי לווסת את הלחץ של אלפי המתפללים.

ראש הממשלה בנימין נתניהו הנחה לבצע את שתי המשימות האלו - קיצוץ התקציבים והעברת הכספים ומציאת פתרון לעזיבת עריקים את הארץ - לאחר לחץ פוליטי פנים ליכודי. חבר הכנסת אליהו, רביבו נציג ברסלב בכנסת ולחץ של המפלגות החרדיות.